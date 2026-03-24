RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) आज यानी 24 मार्च 2026 को राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 इन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा।

वेबसाइट 1- rajeduboard.rajasthan.gov.in

वेबसाइट 2- rajasthan.gov.in

ऐसे चेक करें RBSE 10वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. “RBSE Secondary Result 2026” चुनें

स्टेप 4. अपना रोल नंबर दर्ज करें

स्टेप 5. सबमिट पर क्लिक करें

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. भविष्य के लिए प्रिंट या डाउनलोड कर लें।

पासिंग मार्क्स

राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 33% अंक जरूरी हैं और इससे कम अंक आने पर छात्र फेल माने जाएंगे।

मार्कशीट से जुड़ी जरूरी जानकारी

ऑनलाइन रिजल्ट प्रोविजनल मार्कशीट होगा और ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से मिलेगी।

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