RBSE 10th Result Date 2026 LIVE Updates: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब लाखों छात्रों को अपने परिणाम का इंतजार है। राजस्थान बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने संकेत दिए हैं कि RBSE 10th Result 2026 को 20 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख जल्द ही नोटिफिकेशन के जरिए घोषित की जाएगी।

12वीं का रिजल्ट भी इसी महीने

राजस्थान बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद RBSE 12th Result 2026 भी इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों को जल्द ही अपने परीक्षा परिणाम मिल सकते हैं।

SMS के जरिए भी देख सकेंगे रिजल्ट

इंटरनेट की समस्या होने पर छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए बोर्ड रिजल्ट जारी होने के समय एक विशेष फॉर्मेट जारी करता है, जिसके जरिए मोबाइल से परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

मार्कशीट में होगी ये जानकारी

RBSE 10वीं की ऑनलाइन मार्कशीट में निम्न जानकारी दी जाएगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

विषयवार अंक

कुल अंक

पास/फेल स्थिति

ग्रेड या डिवीजन

ऐसे चेक करें RBSE 10th Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: “RBSE Secondary 2026 Result” विकल्प चुनें।

स्टेप 4: अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5: सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

फेल होने पर मिलेगा दूसरा मौका

जो छात्र किसी विषय में पास नहीं हो पाते हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

रिजल्ट के बाद क्या करें छात्र

10वीं का रिजल्ट आने के बाद छात्रों को 11वीं में एडमिशन के लिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम का चयन करना होगा। कई स्कूलों में मेरिट के आधार पर भी स्ट्रीम दी जाती है, इसलिए अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को अपनी पसंद की स्ट्रीम मिलने की संभावना अधिक रहती है।

