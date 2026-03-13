RBSE 10th Result 2026 Date LIVE: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर के अनुसार, RBSE 10th Result 2026 को 20 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है और यह जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी की है।

आरबीएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। बोर्ड जल्द ही रिजल्ट की आधिकारिक तारीख नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित करेगा।

12वीं का रिजल्ट भी इसी महीने

राजस्थान बोर्ड के अनुसार, 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद आरबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 भी इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों को मार्च के भीतर ही अपने परीक्षा परिणाम मिल सकते हैं।

SMS से भी देख सकेंगे रिजल्ट

अगर रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक या इंटरनेट की समस्या होती है, तो छात्र SMS के जरिए भी अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के समय बोर्ड एक विशेष SMS फॉर्मेट जारी करता है, जिसकी मदद से मोबाइल फोन पर ही मार्क्स की जानकारी मिल जाती है।

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी

RBSE 10वीं की ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

विषयवार अंक

कुल अंक

पास/फेल स्थिति

ग्रेड या डिवीजन

ऐसे चेक करें RBSE 10th Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. इसके बाद “RBSE Secondary 2026 Result” विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

फेल होने पर मिलेगा दूसरा मौका

यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। वहीं जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

रिजल्ट के बाद क्या करें छात्र

10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को 11वीं में एडमिशन के लिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम का चयन करना होगा। कई स्कूलों में स्ट्रीम का चयन मेरिट के आधार पर होता है, इसलिए अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अपनी पसंद की स्ट्रीम मिलने की संभावना अधिक रहती है।

Live Updates