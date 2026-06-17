भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को मुंबई में तैनात किया जाएगा और उन्हें हर महीने 1.50 लाख रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

आरबीआई की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार, यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर यह नियुक्ति पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी और इससे भविष्य में बैंक में स्थायी नौकरी का कोई दावा नहीं बनता है। चयनित अभ्यर्थियों को पूर्णकालिक रूप से कार्य करना होगा तथा बैंक की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य भुगतान वाला कार्य नहीं कर सकेंगे।

कितनी होगी नियुक्ति की अवधि?

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति शुरुआती तौर पर 3 वर्ष के लिए की जाएगी। प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। चयनित उम्मीदवारों को अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच जॉइन करना होगा और उनकी पोस्टिंग मुंबई में की जाएगी।

RBI Young Professionals Salary 2026

आरबीआई द्वारा चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 1,50,000 रुपये का निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस राशि पर लागू टैक्स नियमों के अनुसार कटौती की जाएगी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि स्टाइपेंड के अलावा किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता, आवास सुविधा, चिकित्सा लाभ या अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

आरबीआई ने पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और पद से जुड़ी आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण आधिकारिक अधिसूचना में जारी किया है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हों। हालांकि केवल न्यूनतम पात्रता पूरी करने से चयन की गारंटी नहीं होगी। RBI उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और पद के अनुरूप उपयुक्तता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग करेगा।

चयन प्रक्रिया

RBI Young Professionals भर्ती 2026 में चयन कई चरणों में किया जाएगा:

पहला चरण- आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच

दूसरा चरण- योग्य उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग

तीसरा चरण- दस्तावेज सत्यापन

चौथा चरण- व्यक्तिगत साक्षात्कार

आवेदनों की संख्या अधिक होने पर आरबीआई इंटरव्यू के लिए सीमित संख्या में उम्मीदवारों को बुला सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होंगे:

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र

बायोडाटा (CV)

शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ट्रांसक्रिप्ट

स्टेटमेंट ऑफ इंट्रेस्ट

एकेडमिक या पॉलिसी राइटिंग का सैंपल

प्रोफेशनल रेफरी का रिकमेंडेशन/रेफरेंस लेटर

आरबीआई यंग प्रोफेशनल्स भर्ती 2026: ऐसे करें आवेदन

आवेदन केवल ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ईमेल आईडी yphrmdco@rbi.org.in पर सब्जेक्ट लाइन “YP Application – Post Code – Candidate Name” के फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ईमेल भेजना होगा।