RBI Office Attendant Result 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

आरबीआई द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर में 572 ऑफिस अटेंडेंट पदों को भरा जाएगा।

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा परिणाम 2026 को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब अगले चरण में प्रवेश करना है। अंतिम चयन सभी चरणों में प्रदर्शन और पात्रता सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा?

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे निम्न चरणों से गुजरना होगा:

भाषा प्रवीणता परीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षण

इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को RBI के विभिन्न कार्यालयों में ऑफिस अटेंडेंट पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

RBI Office Attendant Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे RBI Office Attendant Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रिजल्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 4. अब पीडीएफ में कीबोर्ड से Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर दर्ज करें और सर्च करें।

स्टेप 5. अगर आपका रोल नंबर इस पीडीएफ में मौजूद है तो आप अगले चरण के लिए चयनित हैं।

स्टेप 6. पीडीएफ को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।