भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI Grade B Prelims Scorecard 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेड बी भर्ती परीक्षा के फेज-1 (प्रारंभिक) में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही RBI ने फेज-1 की कैटेगरी-वाइज और सेक्शनल कटऑफ भी जारी कर दी है।

स्कोरकार्ड 13 जुलाई 2026 को जारी किए गए हैं और इन्हें परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार देख सकते हैं, चाहे वे अगले चरण के लिए योग्य घोषित हुए हों या नहीं।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

RBI Grade B Phase 1 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को परीक्षा प्रदर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो इस प्रकार है।

प्रत्येक सेक्शन में प्राप्त अंक

कुल प्राप्तांक (Total Score)

क्वालिफाइंग स्टेटस

कैटेगरी-वाइज कटऑफ

सेक्शनल कटऑफ

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड में दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत RBI से संपर्क करें।

लॉगिन क्रेडेंशियल

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्न विवरण दर्ज करने होंगे:

रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर

जन्म तिथि (Date of Birth)

कैप्चा कोड

RBI Grade B Phase 2 परीक्षा कब होगी?

RBI Grade B भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी Phase 2 (Mains) परीक्षा का आयोजन 25 और 26 जुलाई 2026 को किया जाएगा।

जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो चुके हैं, उनके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अब सीमित समय बचा है। अंतिम चयन Phase 2 परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

कुल कितनी रिक्तियों पर हो रही है भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 60 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये रिक्तियां निम्न स्ट्रीम में हैं:

Grade B (General)

DEPR

DSIM

RBI Grade B Prelims Scorecard 2026 डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Opportunities@RBI पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Current Openings में जाकर Results सेक्शन खोलें।

स्टेप 4. Marks Sheet and Cut-Off Marks for Phase-I Examination लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अपना Roll Number/Registration Number दर्ज करें।

स्टेप 6. जन्म तिथि भरें।

स्टेप 7. कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करें।

स्टेप 8. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 9. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

Phase 1 में सफल उम्मीदवारों को अब पूरी तरह Phase 2 परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी, इसलिए आगामी परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होगी। वहीं, सभी उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़े ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर RBI की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है।

RBI Grade B Prelims Scorecard 2026 Direct Link