रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सौंपा गया नया शिक्षा नीति का मसौदा

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को प्रकाश जावड़ेकर की जगह नए केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पद संभालने के बाद, नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा माननीय मंत्री को प्रस्तुत किया गया है।

61 वर्षीय राजनेता ने हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से मामूली वोटों से सीट जीती है। इस बीच, इस बीच, संजय शामराव धोत्रे ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पोखरियाल का राजनीतिक करियर 1991 में शुरू हुआ जब वे पहली बार उत्तर प्रदेश के कर्णप्रयाग से चुने गए। वह 1997 में विकास मंत्री बने और 1991 से 2012 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद, वह 2009 में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने।

Draft New Educational Policy 2019 being submitted to the Hon’ble Minister for HRD by the Drafting Committee. pic.twitter.com/qvYstJMKzT

— Ministry of HRD (@HRDMinistry) May 31, 2019