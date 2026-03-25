Ram Navami 2026 school holiday: रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में स्कूलों, कॉलेजों और कुछ सरकारी संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। इस साल तिथि के अंतर के कारण 26 और 27 मार्च—दोनों दिनों में अलग-अलग राज्यों में छुट्टी देखने को मिल रही है। शिक्षा जगत में यह पर्व केवल अवकाश तक सीमित नहीं, बल्कि छात्रों के लिए नैतिक और सांस्कृतिक सीख का महत्वपूर्ण अवसर बन गया है।

शिक्षा और छात्रों पर खास फोकस

रामनवमी के मौके पर स्कूलों में छुट्टी से पहले या बाद में कई तरह की शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति और आदर्शों से जोड़ना होता है।

नैतिक शिक्षा कार्यक्रम: छात्रों को भगवान राम के जीवन से जुड़े आदर्श—सत्य, कर्तव्य, अनुशासन और सम्मान के बारे में बताया जाता है और साथ ही भगवान राम के चरित्र को आदर्श विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

रचनात्मक गतिविधियां: चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन, भाषण और रामायण से जुड़े प्रसंगों पर नाटक आयोजित किए जाते हैं।

विशेष सभाएं: कई स्कूलों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित कर रामनवमी के महत्व और संदेश पर चर्चा होती है।

रामनवमी 2026 पर किन राज्यों में रहेगा स्कूलों का अवकाश?

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में 26 या 27 मार्च को स्कूल बंद रहेंगे। कुछ निजी स्कूलों में एक दिन का अवकाश, जबकि सरकारी संस्थानों में आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। बैंक और सरकारी कार्यालय भी कई जगह बंद रह सकते हैं।

मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा

शिक्षाविदों के अनुसार, ऐसे पर्व छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं और रामनवमी के जरिए बच्चों में, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा, परिवार और समाज के प्रति सम्मान, सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता जैसे गुण विकसित होते हैं।

सांस्कृतिक केंद्रों में विशेष आयोजन

चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर शिक्षा और संस्कृति विभाग के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों में छात्र भी भाग लेते हैं, जिससे उन्हें व्यावहारिक रूप से संस्कृति को समझने का मौका मिलता है।

अवकाश को लेकर अपडेट

झारखंड में कुछ शिक्षक संगठनों ने रामनवमी की छुट्टी की तारीख में बदलाव की मांग उठाई है, ताकि स्थानीय परंपराओं और तिथि के अनुसार अवकाश सुनिश्चित किया जा सके। इस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

रामनवमी 2026 पर छात्रों के लिए क्या है खास?

रामनवमी 2026 की छुट्टी के दौरान छात्रों को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलने के साथ ही परिवार के साथ त्योहार मनाने और परंपराओं को समझने का अवसर और पढ़ाई के साथ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है।