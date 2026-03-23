Rajasthan Board Class 5th 8th Result 2026 Date Time Direct Link LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 24 मार्च 2026 को आरबीएसई कक्षा 5वीं परिणाम 2026 और आरबीएसई कक्षा 8वीं परिणाम 2026 आधिकारिक वेबसाइट Rajshaladarpan Portal (rajshaladarpan.nic.in) पर जारी करेगा। आरबीएसई कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकें।

राजस्थान कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/eduaction और education.indianexpress.com पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

आरबीएसई की नई पासिंग पॉलिसी लागू

इस साल बोर्ड ने पासिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। पहले जहां ऑटोमैटिक प्रमोशन दिया जाता था, वह नियम अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि, जो छात्र फेल होंगे उन्हें 45 दिनों के भीतर पुनः परीक्षा (री-एग्जाम) का मौका मिलेगा।

ऐसे चेक करें RBSE 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाएं

स्टेप 2. “RBSE 5th/8th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर लें

RBSE 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 के लिए जरूरी क्रेडेंशियल

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी। इन्हीं डिटेल्स के जरिए वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

10वीं रिजल्ट पर भी अपडेट

बोर्ड ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट को लेकर भी संकेत दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 10वीं का परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें।

इस बार क्या रहेगा खास?

नई पासिंग पॉलिसी लागू होने के बाद इस साल 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 100% पास नहीं रहेगा। इससे छात्रों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ेगी और मूल्यांकन प्रक्रिया भी अधिक सख्त होगी।

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