Rajasthan Board 12th Class Result Date 2026 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा के अनुसार रिजल्ट सुबह 10 बजे जारी किया है। इस बार परिणाम उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से बोर्ड कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर घोषित किया गया, जिसमें आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026, आरबीएसई 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 और आरबीएसई 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2026 की घोषणा एक साथ की गई है।

आरबीएसई रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है, जिसके बाद अब छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से Science, Commerce और Arts तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट देख पाएंगे।

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 को आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी मार्कशीट चेक और डाउनलोड की जा सकती है।

ऐसे करें RBSE 12th Result 2026 चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड/प्रिंट कर लें।

महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन जारी मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से मिलेगी। इस मार्कशीट में रिजल्ट के साथ टॉपर्स, पास प्रतिशत और स्ट्रीम-वाइज आंकड़े भी जारी होंगे।

पिछले साल राजस्थान बोर्ड प्रदर्शन

पिछले साल राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट काफी शानदार रहा था।

कॉमर्स: 99.07%

साइंस: लगभग 98.4%

आर्ट्स: करीब 97.7%

ऐसे में इस साल भी बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपना स्कोर चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें।

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