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Rajasthan Board 12th Class Result Date 2026 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा के अनुसार रिजल्ट सुबह 10 बजे जारी किया है। इस बार परिणाम उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से बोर्ड कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर घोषित किया गया, जिसमें आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2026, आरबीएसई 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 और आरबीएसई 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2026 की घोषणा एक साथ की गई है।

आरबीएसई रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है, जिसके बाद अब छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से Science, Commerce और Arts तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट देख पाएंगे।

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 को आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी मार्कशीट चेक और डाउनलोड की जा सकती है।

ऐसे करें RBSE 12th Result 2026 चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड/प्रिंट कर लें।

महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन जारी मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से मिलेगी। इस मार्कशीट में रिजल्ट के साथ टॉपर्स, पास प्रतिशत और स्ट्रीम-वाइज आंकड़े भी जारी होंगे।

पिछले साल राजस्थान बोर्ड प्रदर्शन

पिछले साल राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट काफी शानदार रहा था।

कॉमर्स: 99.07%
साइंस: लगभग 98.4%
आर्ट्स: करीब 97.7%

ऐसे में इस साल भी बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपना स्कोर चेक करें और किसी भी अफवाह से बचें।

Live Updates
10:52 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: टॉपर्स पर होगी पुरस्कारों की बरसात

राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट Rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी हो चुका है और इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को 75 हजार रुपये नकद पुरस्कार और अन्य योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप और अन्य पुरस्कार देगा।

10:45 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: नव्या कुमारी बनी राजस्थान टॉपर

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 में इस साल कक्षा 12वीं नव्या कुमारी मीणा ने 99.62 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है।

10:40 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट डाउन

राजस्थान बोर्ड द्वारा आरबीएसई कक्षा 12वीं की साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट छात्रों की भारी संख्या के चलते डाउन हो गई है।

10:39 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: सीनियर उपाध्याय परिणाम 2026 भी जारी

राजस्थान बोर्ड ने आरबीएसई रिजल्ट 2026 को जारी करने के साथ ही सीनियर उपाध्याय परीक्षा 2026 में शामिल हुए 4,122 विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका कुल पास प्रतिशत 97.20 रहा है।

10:35 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स को बधाई दी

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन पर टॉपर्स को कॉल करके उन्हें और उनके माता-पिता को बधाई दे रहे हैं।

10:31 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: शीर्ष स्थानों पर छात्राओं का दबदबा

तीनों संकायों—विज्ञान, कला और वाणिज्य—में छात्राओं ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं

10:20 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: आरबीएसई 12वीं तीनों स्ट्रीम का पास प्रतिशत

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं परिणाम 2026 जारी हो चुका है, जिसमें तीनों स्ट्रीम का पास प्रतिशत इस प्रकार है।

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम पास प्रतिशत 2026- 97.54 प्रतिशत

राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम पास प्रतिशत 2026- 97.52% प्रतिशत

राजस्थान बोर्ड 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम पास प्रतिशत 2026- 93.64 प्रतिशत

10:06 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: क्या रहा पास प्रतिशत

राजस्थान बोर्ड ने आज आरबीएसई कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है और इस साल कुल पास प्रतिशत 96.30% रहा है।

10:05 (IST) 31 Mar 2026

Rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: अगले साल से दो बार होंगे बोर्ड एग्जाम

राजस्थान बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित होंगी। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी, जिसमें सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य होगा। दूसरी परीक्षा मई-जून में होगी, जिसमें छात्र अधिकतम तीन विषयों में सुधार के लिए बैठ सकेंगे। दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी।

10:01 (IST) 31 Mar 2026

rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड रिजल्ट

ऐसे करें RBSE 12th Result 2026 चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड/प्रिंट कर लें।

09:59 (IST) 31 Mar 2026

rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE:: कहां जारी होगा रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जारी किया जाएगा।

09:55 (IST) 31 Mar 2026

rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी हो रहे नतीजे

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को आज यानी 31 मार्च को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जा रहा है, जिसकी पूरी डिटेल यहां मिलेगी।