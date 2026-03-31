Rajasthan RBSE Class 12th Science, Commerce Result 2026 at rajeduboard.rajasthan.gov.in LIVE: बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन राजस्थान, अजमेर (RBSE) आज यानी 31 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे जारी करने जा रहा है, जिसके साथ आरबीएसई 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट 2026 को भी जारी किया जाएगा। बोर्ड सुबह 10 बजे रिजल्ट घोषित करेगा। इस बार करीब 8.5 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जो 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।
ऐसे करें RBSE 12th Science and Commerce Result 2026 चेक
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर ‘RBSE 12th Science Result 2026’ या ‘Commerce Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें।
कहां से मिलेगी ओरिजनल मार्कशीट
राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन रिजल्ट अस्थायी (प्रोविजनल) होगा। छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त होगी।
आगे की प्रक्रिया
रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड टॉपर्स लिस्ट, पास प्रतिशत और जिला स्तर के आंकड़े भी जारी करेगा। इसके अलावा जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी या री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, असफल छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा।
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खासा उत्साह है। ताजा अपडेट, डायरेक्ट लिंक और टॉपर्स लिस्ट के लिए Jansatta.com/education पर जुड़े रहें।
rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Science, Commerce Result 2026 LIVE: साइंस स्ट्रीम का पास प्रतिशत
राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए गए आरबीएसई 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 में इस साल साइंस स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 96.80 प्रतिशत रहा है।
rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट जारी
राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने आरबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी कर दिया है।
rajeduboard.rajasthan.gov.in, Rajasthan Board 12th Science, Commerce Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही मिनटों में बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: आधिकारिक वेबसाइट पर करें रिजल्ट चेक
रिजल्ट जारी होने के समय सर्वर पर ज्यादा लोड होने की संभावना रहती है। ऐसे में छात्र वैकल्पिक वेबसाइट rajresults.nic.in का भी उपयोग कर सकते हैं।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट
रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर संबंधित स्ट्रीम का लिंक चुनें और रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: कंपार्टमेंट परीक्षा किसके लिए
फेल हुए छात्रों के लिए बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा। इससे छात्रों को एक और मौका मिलेगा अपना साल बचाने का। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: रिचेकिंग का विकल्प
अगर कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह स्क्रूटनी या री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए बोर्ड अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: जारी होगी टॉपर्स लिस्ट
रिजल्ट जारी होने के साथ ही बोर्ड पास प्रतिशत और टॉपर्स की सूची भी जारी करेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: ओरिजनल मार्कशीट कहां से मिलेगी
ऑनलाइन जारी होने वाला रिजल्ट अस्थायी (प्रोविजनल) होगा। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट बाद में अपने स्कूल से प्राप्त करनी होगी। एडमिशन या अन्य प्रक्रिया के लिए फिलहाल ऑनलाइन मार्कशीट का उपयोग किया जा सकता है।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं
इस साल राजस्थान बोर्ड ने परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की थीं। साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन डिटेल
RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को केवल रोल नंबर की जरूरत होगी। वेबसाइट पर लॉगिन करते ही विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा। रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: वेबसाइट स्लो हो सकती है
रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में छात्र धैर्य रखें। बार-बार पेज रिफ्रेश करने के बजाय कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही तुरंत चेक कर सकें।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: रिजल्ट के साथ क्या मिलेगी जानकारी
राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले आरबीएसई कक्षा 12 साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 में कुल पास प्रतिशत, लिंगवार पास प्रतिशत, स्ट्रीम वाइज पास प्रतिशत, जिलेवार पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट जैसी जानकारी को साझा किया जाएगा।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा आरबीएसई 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जारी किया जाएगा, जिसे चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा।
RBSE 12th Science Commerce Result 2026 LIVE: आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 आज सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। इस रिजल्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।