Rajasthan RBSE Class 12th Science, Commerce Result 2026 at rajeduboard.rajasthan.gov.in LIVE: बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन राजस्थान, अजमेर (RBSE) आज यानी 31 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे जारी करने जा रहा है, जिसके साथ आरबीएसई 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट 2026 को भी जारी किया जाएगा। बोर्ड सुबह 10 बजे रिजल्ट घोषित करेगा। इस बार करीब 8.5 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जो 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

ऐसे करें RBSE 12th Science and Commerce Result 2026 चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘RBSE 12th Science Result 2026’ या ‘Commerce Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें।

कहां से मिलेगी ओरिजनल मार्कशीट

राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन रिजल्ट अस्थायी (प्रोविजनल) होगा। छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त होगी।

आगे की प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड टॉपर्स लिस्ट, पास प्रतिशत और जिला स्तर के आंकड़े भी जारी करेगा। इसके अलावा जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी या री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, असफल छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा।

राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खासा उत्साह है। ताजा अपडेट, डायरेक्ट लिंक और टॉपर्स लिस्ट के लिए Jansatta.com/education पर जुड़े रहें।

Live Updates