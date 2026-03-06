संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा शुक्रवार (6 मार्च 2026) को कर दी। आयोग ने रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स के नाम का भी ऐलान कर दिया है। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे एम दूसरे स्थान पर रही हैं। टॉपर्स की सूची में लड़कियों ने भी परचम लहराया है। टॉप 25 रैक होल्डर्स में 11 लड़कियों के नाम शामिल हैं। लड़कियों की टॉपर्स लिस्ट की बात करें तो राजेश्वरी सुवे पहले स्थान पर हैं।
कौन हैं राजेश्वरी सुवे एम?
तमिलनाडु के मदुरई की रहने वालीं राजेश्वरी सुवे टॉप 5 रैंक होल्डर में अकेली महिला टॉपर हैं। खास बात यह है कि वह TNPSC ग्रुप I की टॉपर रह चुकी हैं और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हैं। राजेश्वरी ने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में सोशियोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लिया था। उनकी मातृभाषा तमिल है और उन्होंने होम कैडर के तौर पर तमिलनाडु को चुना।
राजेश्वरी सुवे ने 2018 में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके घर में उनकी मां एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनके पिता टू-व्हीलर स्पेयर पार्ट्स की दुकान के साथ-साथ इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं।
टॉप 25 में स्थान पाने वाली 11 महिला कैंडिडेट की लिस्ट
|क्रमांक (AIR)
|उम्मीदवार का नाम
|2
|राजेश्वरी सुवे एम
|6
|जिन्निया अरोरा
|9
|आस्था जैन
|13
|अनन्या शर्मा
|14
|सुरभि यादव
|15
|सिमरनदीप कौर
|16
|मोनिका श्रीवास्तव
|18
|श्रुति आर
|22
|गीतिका अरोरा
|24
|इफरा शम्स अंसारी
|25
|भाविका चोपड़ा
UPSC CSE 2025: टॉप 20 टॉपर्स के नाम
|क्रम संख्या
|रोल नंबर
|कैंडिडेट के नाम
|1
|1131589
|अनुज अग्निहोत्री
|2
|4000040
|राजेश्वरी सुवे (महिला)
|3
|3512521
|आकांश धुल
|4
|834732
|राघव झुनझुनवाला
|5
|409847
|ईशान भटनागर
|6
|6410067
|जिन्निया ऑरोरा
|7
|818306
|ए. आर. राजाह मोहिद्दीन
|8
|843487
|पक्षल सेक्रेट्री
|9
|831647
|आस्था जैन
|10
|1523945
|उज्ज्वल प्रियंक
|11
|1512091
|यशस्वी राज वर्धन
|12
|840280
|अक्षित भारद्वाज
|13
|7813999
|आन्या शर्मा
|14
|5402316
|सुरभि यादव
|15
|3507500
|सिमरनदीप कौर
|16
|867445
|मोनिका श्रीवास्तव
|17
|829589
|चितवन जैन
|18
|5604518
|श्रुथी आर
|19
|105602
|निशार दिशांत अमृतलाल
|20
|6630448
|रवि राज