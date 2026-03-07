संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में राजेश्वरी सुवे एम ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। वह इस वर्ष चयनित 958 उम्मीदवारों में सबसे अधिक रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवार भी हैं। इस साल परीक्षा में पहला स्थान अनुज अग्निहोत्री ने प्राप्त किया है, जबकि तीसरे स्थान पर अकांश धुल रहे।

तमिलनाडु के मदुरै जिले से हैं राजेश्वरी

राजेश्वरी सुवे एम मूल रूप से तमिलनाडु के मदुरै जिले के वडिपट्टी कस्बे की रहने वाली हैं। वर्तमान में वह तमिलनाडु सरकार के तहत डिंडीगुल जिला कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर (ट्रेनिंग) के रूप में कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

इंजीनियरिंग के बाद शुरू की यूपीएससी की तैयारी

राजेश्वरी ने अपनी स्कूली शिक्षा तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई स्थित वेल टेक मल्टी टेक इंजीनियरिंग कॉलेज से 2018 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।

पांच प्रयासों के बाद मिली बड़ी सफलता

राजेश्वरी सुवे एम की सफलता आसान नहीं थी, उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पांच बार दी और लगातार असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार तैयारी जारी रखी। उन्होंने पहले भारतीय वन सेवा की परीक्षा भी दी थी मगर इस बार उन्होंने मुख्य परीक्षा में सोशियोलॉजी को अपना वैकल्पिक विषय चुना, जिसने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

परिवार का मिला पूरा सहयोग

राजेश्वरी के पिता अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं, जबकि उनकी मां तमिलनाडु के एक सरकारी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। परिवार के सहयोग और उनके समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।

युवाओं के लिए प्रेरणा

राजेश्वरी सुवे एम की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सिविल सेवा में जाने का सपना देखते हैं। लगातार प्रयास, धैर्य और मेहनत के बल पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि असफलताएं सफलता की राह का हिस्सा होती हैं।

UPSC CSE 2025 टॉप 3 रैंक होल्डर्स लिस्ट

रैंक 1: अनुज अग्निहोत्री

रैंक 2: राजेश्वरी सुवे एम

रैंक 3: अकांश धुल

यूपीएससी सीएसई में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आईएएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं में की जाएगी।