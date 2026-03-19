Rajasthan Board 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने संकेत दिए हैं कि RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 को 20 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है।

ताजा अपडेट के अनुसार, 10वीं के नतीजे जारी होने के बाद RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 भी मार्च के अंतिम सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है। जैसे ही बोर्ड की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे।

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

ऐसे चेक करें RBSE Result 2026

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं—

स्टेप 1. सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब “RBSE Secondary Result 2026” (10वीं) या “RBSE Senior Secondary Result 2026” (12वीं) विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

ध्यान रखने वाली बातें

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण साइट स्लो हो सकती है। इसलिए छात्र अपने रोल नंबर पहले से तैयार रखें। इंटरनेट पर जारी होने वाली ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होगी, मूल मार्कशीट बाद में स्कूल से मिलेगी।

बोर्ड जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की तारीख और समय की औपचारिक घोषणा कर सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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