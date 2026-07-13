राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 13 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष पहले चरण में 28 पीजी विषयों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को उनकी पात्रता के अनुसार अधिकतम तीन विषयों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा।

अंतिम वर्ष के छात्र भी कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे स्नातक (UG) विद्यार्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी है। यानी जिन छात्रों का स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे भी पीजी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।

प्रवेश मेरिट नहीं, एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा

विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न विषयों में सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने और परीक्षा की तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई है।

Rajasthan University PG Admission 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. राजस्थान विश्वविद्यालय के आधिकारिक पीजी एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. PG Admission 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ नया पंजीकरण करें।

स्टेप 4. लॉग इन करके आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत विवरण भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. सभी विवरणों की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन पत्र एवं कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

राजस्थान पीजी एडमिशन 2026 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है और एक अभ्यर्थी अधिकतम तीन पीजी विषयों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां विवरण तिथि आवेदन शुरू 13 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के आधार पर पहले चरण में विषय 28 पीजी विषय











