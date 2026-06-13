राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की पात्रता को सुनिश्चित करने वाली परीक्षा राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET 2026) की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जून 2026 से शुरू हो रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट uok.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि राजस्थान एसईटी 2026 एग्जाम 6 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए आवेदन कल से, असिस्टेंट प्रोफेसर की चाहिए नौकरी तो देनी होगी यह परीक्षा
राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uok.ac.in पर जाकर अप्लाई करना होगा।
Written by Kapil Tiwariजनसत्ता एजुकेशन डेस्क
नई दिल्ली
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