RSMSSB PTI LSA Results: कटऑफ जारी, rsmssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें चेक

RSMSSB PTI LSA Results: Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board (RSMSSB) ने Livestock Assistant (LSA) और Physical Training Instructor (PTI) परीक्षा की कट-ऑफ जारी कर दी हैं। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद ही इन्हे नियुक्ति दी जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें RSMSSB PTI और LSA की कट-ऑफ लिस्ट

कट-ऑफ लिस्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पीटीटीआई) के लिए ‘PTI 2018: Result and Cut Off Marks of PTI Exam 2018’ लिंक और लाइव स्टॉक असिस्टेंट (एलएसए) के लिए ‘LSA 2018: Result and Cut Off Marks of LSA Exam 2018’ के लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देखा, जिस पर क्लिक करते ही पीडीएफ फॉर्मेट में रोल नंबर की लिस्ट खुल जाएगी। उम्मीदवारों को यहां अपना रोल नंबर चेक करना होगा।

बता दें कि आरएसएमएसएसबी (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड) की लाइव स्टॉक असिस्टेंट (एलएसए) भर्ती परीक्षा 21 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जबकि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (पीटीटीआई) की भर्ती परीक्षा 30 सितंबर 2018 को आयोजित हुई थीं। पीटीटीआई के तहत करीब 3,930 पदों पर भर्तियां होनी हैं। जबकि RSMSSB LSA में 2077 पदों पर भर्ती होनी हैं।

फिलहाल एग्जाम की कट ऑफ जारी कर दी है। कट ऑफ 500 अंकों के आधार पर बनाई गई है। यह एग्जाम दो भाग में लिया गया था। पहले भाग में 100 सवाल थे जो 200 अंकों के थे। वहीं दूसरे भाग में कुल 130 सवाल पूछे गए थे। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ 122.27 और महिलाओं की कट ऑफ 108.55 है। वहीं एससी कैटेगरी के पुरुष आवेदकों की कट ऑफ 65.18 और महिलाओं की कट ऑफ 25.13 है। तो एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ 56.18 और महिलाओं की कट ऑफ 22 है।

