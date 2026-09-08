Rajasthan SET Admit Card 2026: यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा (UOK) ने राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 यानी (SET 2026) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान SET की परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 7 सितंबर को जारी किया गया है।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें। हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय, उम्मीदवार से जुड़ी जानकारी और परीक्षा संबंधी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा।

Rajasthan SET Admit Card 2026: कहां से डाउनलोड करें?

राजस्थान एसईटी 2026 का एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट uok.ac.in और राजस्थान के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण की मदद से हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

Rajasthan SET 2026 Admit Card: ऐसे करें डाउनलोड

राजस्थान SET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले University of Kota की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Rajasthan SET 2026 से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक खोजें।

स्टेप 3. इसके अलावा राजस्थान Recruitment Portal पर जाकर Admit Card विकल्प चुन सकते हैं।

स्टेप 4. SET-2026 Recruitment के सामने दिए गए Get Admit Card विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अपना Application Number और Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिया गया CAPTCHA भरें।

स्टेप 7. Get Admit Card पर क्लिक करें।

स्टेप 8. आपका Rajasthan SET Admit Card 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 9. हॉल टिकट डाउनलोड करके उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकाल लें।

13 सितंबर को होगी Rajasthan SET परीक्षा

राजस्थान SET 2026 की परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख पहले 6 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित करके 13 सितंबर किया गया था।

इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार राजस्थान के उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र हो सकते हैं।

Rajasthan SET 2026 Exam Pattern: कितने सवाल आएंगे?

राजस्थान SET परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें दो पेपर शामिल हैं। Paper 1 में 50 प्रश्न होंगे, जबकि Paper 2 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल परीक्षा 300 अंकों की होगी और दोनों पेपर के लिए कुल 3 घंटे का समय मिलेगा।

पेपर प्रश्न अंक समय पेपर 1 50 100 1 घंटा पेपर 2 100 200 2 घंटे कुल 150 300 3 घंटे

दोनों पेपर की परीक्षा एक ही सत्र में होगी और इनके बीच अलग से ब्रेक नहीं होगा। उपलब्ध परीक्षा पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Rajasthan SET में नेगेटिव मार्किंग होगी?

राजस्थान एसईटी 2026 परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की जानकारी उपलब्ध परीक्षा पैटर्न में दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अधिक से अधिक सही उत्तर देने पर फोकस करना चाहिए।

एडमिट कार्ड में ये चीजें जरूर चेक करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से देखना चाहिए। खास तौर पर इन चीजों की जांच करें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/आवेदन संख्या

फोटो और अन्य पहचान संबंधी विवरण

परीक्षा की तारीख

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग/परीक्षा का समय

विषय से संबंधित जानकारी

परीक्षा केंद्र के जरूरी निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में गलती नजर आती है, तो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था से समय रहते संपर्क करना बेहतर होगा।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ रखना चाहिए। इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लेना चाहिए।

Rajasthan SET Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 14 जून 2026 आवेदन की विस्तारित अंतिम तारीख 10 अगस्त 2026 एडमिट कार्ड जारी 7 सितंबर 2026 राजस्थान SET परीक्षा 13 सितंबर 2026

Direct link to download the Rajasthan SET Admit Card 2026