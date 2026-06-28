राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2026 की तारीख में बदलाव किया गया है। दरअसल, कोटा विश्वविद्यालय की ओर से इस एग्जाम की तारीख में बदलाव किया गया है। अभी तक 06 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली यह परीक्षा अब 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बता दें कि राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा करीब तीन साल बाद आयोजित की जा रही है।