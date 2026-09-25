Rajasthan Safai Karmachari Recruitment 2026: राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग (DLB) ने संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब योग्य उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान के 183 नगरीय निकायों में कुल 24,752 संविदा सफाई कर्मचारी पदों को भरा जाना है। भर्ती का विज्ञापन नंबर 01/2026 है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी।

24,752 पदों पर निकली है भर्ती

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के तहत कुल 24,752 रिक्तियां हैं। ये पद राज्य के 183 नगरीय निकायों में हैं। भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है।

विवरण जानकारी भर्ती राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 विभाग स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान पद संविदा सफाई कर्मचारी कुल पद 24,752 विज्ञापन संख्या 01/2026 नगरीय निकाय 183 आवेदन शुरू 15 अगस्त 2026 नई अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन मासिक मानदेय 7,410

सभी 24,752 पदों पर नियुक्तियां संविदा आधार पर होंगी और अधिसूचना के अनुसार चयनित कर्मचारियों को 7,410 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

पहले से ज्यादा मिला आवेदन का समय

विभाग ने पहले आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब इसमें विस्तार किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। भर्ती की बाकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए योग्यता

इस भर्ती की खास बात यह है कि किसी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। यानी अभ्यर्थी के लिए किसी विशेष कक्षा या डिग्री की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। हालांकि, उम्मीदवार के पास सफाई कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। TOI के अनुसार यह अनुभव नगरीय निकाय में सफाई कार्य से संबंधित होना चाहिए।

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कितनी है आवेदन फीस?

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य-यूआर 600 ईडब्ल्यूएस 400 ओबीसी-एनसी 400 एमबीसी-एनसी 400 एसी-एसटी 400 एसएएच 400 पीडब्ल्यूडी 400

अभ्यर्थियों को आवेदन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR से जुड़ी प्रक्रिया राजस्थान एसएसओ पोर्टल के जरिए पूरी करनी होगी। जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान की पिछली भर्तियों में ओटीआर फीस पहले ही जमा कर दी है, उन्हें दोबारा ओटीआर शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी।

Rajasthan Safai Karmachari Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें ?

उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1: राजस्थान के Recruitment Portal/SSO Portal पर जाएं।

स्टेप 2: अपने SSO ID से लॉगिन करें। नए उम्मीदवार आवश्यक होने पर OTR पूरा करें।

स्टेप 3: Recruitment Portal में Advertisement No. 01/2026 चुनें।

स्टेप 4: संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 5: अपनी व्यक्तिगत, निवास और अन्य जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 6: जिस नगरीय निकाय के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें। उम्मीदवार एक ही ULB चुन सकते हैं।

स्टेप 7: मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 8: हस्ताक्षर अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 9: फॉर्म सबमिट करने के बाद Application ID जनरेट होने की पुष्टि करें।

स्टेप 10: आवेदन का फाइनल प्रीव्यू डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

लिखित परीक्षा नहीं, लॉटरी से होगा चयन

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग है। इसमें उम्मीदवारों का चयन सॉफ्टवेयर आधारित लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। यह प्रणाली राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा विकसित की गई है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।