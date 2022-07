Rajasthan PTET Counselling 2022: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान की ओर से जल्द ही पीटीईटी 2022 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग के संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट ptetraj2022.org पर नोटिस जारी किया है। नोटिस महाविद्यालय पंजीकरण के संबंध में जारी किया गया है।

जारी नोटिस के अनुसार अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा जारी मान्यता आदेश की प्रति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश की प्रति, नवीनतम अकादमिक सत्र की प्रदर्शन मूल्याकंन रिपोर्ट (PAR) की प्रति और शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में)।

इन दस्तावेजों को महाविद्यालयों को 2 अगस्त 2022आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ऐसे नहीं करने वाले महाविद्यालय को काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

बता दें कि पीटीईटी 2022 का आयोजन 3 जुलाई 2022 को किया गया था और परीक्षा ओएमआर शीट पर हुई थी। रिजल्ट 22 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन बीए बीएड/बीएससी बीएड और दो वर्षीय प्री बीएड में राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में दाखिले के लिए किया जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2022 से शुरू होकर 15 अप्रैल 2022 तक चली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

Rajasthan PTET Counselling 2022: ऐसे चेक करें नोटिस

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ptetraj2022.org पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए College Registration and Document Upload on PTET-2022 Online Portal for Counselling के लिंक पर क्लिक करें।

-नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

-अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें।