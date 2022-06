Rajasthan PTET Admit Card 2022: राजस्थान पीटीईटी परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ptetraj2022.com और ptetraj2022.org के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पीटीईटी 2022 परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2022 को किया जाएगा।

इस परीक्षा का आयोजन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान की ओर से किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें बिना एडमिट कार्ड के केंद्र में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। वहीं देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए बीए बीएड/बीएससी बीएड चार वर्षीय और दो वर्षीय प्री बीएड में अभ्यर्थियों को राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश मिलता है।

राजस्थान पीटीईटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2022 से शुरू होकर 15 अप्रैल 2022 तक चली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

Rajasthan PTET Admit Card 2022 Released How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ptetraj2022.org पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. 4 Year Course’ or ‘Click Here for B.Ed 2 Year Course’ के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

5.पंजीकरण संख्या या चालान संख्या दर्ज कर सबमिट करें।

6.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

7.अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें।