राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर टेलीकॉम भर्ती 2026 के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के तहत आयोजित पीईटी में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं।

राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर टेलीकॉम भर्ती की पीईटी परीक्षा का आयोजन 9 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2026 की अवधि में किया गया था। यह पीईटी रिजल्ट अनुसूचित क्षेत्र और गैर-अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए जारी किया गया है।

इंटरव्यू राउंड के लिए चयन

पीईटी परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू राउंड में शामिल होंगे। आयोग जल्द ही इंटरव्यू की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।

Rajasthan Police SI Telecom Inspector Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Sub Inspector Telecom PET Result 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट PDF दिखाई देगा।

स्टेप 5. PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों के लिए सलाह

पीईटी परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह, अब इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि आयोग जल्द ही इंटरव्यू शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी करेगा। इसलिए तैयारी के साथ साथ सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।