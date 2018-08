Rajasthan Police Constable PST/PET Admit Card 2018 Released: Rajasthan Police ने सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। Rajasthan Police Constable PST/PET admit card उम्मीदवार वेबसाइट police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें Rajasthan Police Constable Exam Results 20 अगस्त 2018 को जारी कर दिए गए थे। लिखित परीक्षा क्वॉलिफाई कर चुके उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PST/PET क्वॉलिफाई करना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले लॉगइन करें वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर। होम पेज पर आपको “Direct Recruitment of Constable for MCB Banswara (only for TSP Area)- Download Admit Card Constable Recruitment 2018- Download Admit Card for PST/PET” लिंक पर क्लिक करें।

अपना यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें। लॉगइन करने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना न भूलें। शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को पहले अपने मेडीकल सर्टिफिकेट परीक्षा केंद्र पर जमा कराने होंगे। मेडीकल सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद ही उम्मीदवार परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वॉलिफाई करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। 20 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवारों को 15 अंक मिलेंगे। वहीं 20 मिनट से ज्यादा समय में दौड़ पूरी करने वालों को 10 अंक प्राप्त होंगे। बता दें राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 13,142 पदों पर भर्ती होनी है।

