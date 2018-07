Rajasthan Police Admit Card 2018 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र

Rajasthan Police Constable Admit Card 2018, राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड 2018, Raj Police Constable Admit Card 2018: राजस्थान में कॉन्स्टेबल बनने का सपना संजोये हजारों छात्र जमकर तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। राजस्थान पुलिस की जारी अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 और 15 जुलाई को होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड कब करें इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक छात्र recrutment2.rajasthan.gov.in साइट पर जाकर सारी जानकारियां ले सकते हैं। यहां पर छात्रों को अपने एसएसओ आई का इस्तेमाल कर लॉग इन करना होगा। इसके बाद ‘Know your Centre district location’ पर क्लिक करना होगा, ताकि सारी जानकारी मिल सके। बता दें कि इस बार उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड उनके पते पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें ऑनलाइन की डाउनलोड करना होगा।

Live Blog Rajasthan Police Constable Admit Card 2018 Likely to be Released anytime