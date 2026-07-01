राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने बुधवार (01 जूलाई 2026) को Clerk Grade-II (LDC) एवं Junior Assistant भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 05 जुलाई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।

लिखित परीक्षा भर्ती अभियान का पहला चरण

कुल 10,644 रिक्तियों को भरने के लिए यह लिखित परीक्षा इस भर्ती अभियान का पहला चरण है। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। यह परीक्षा 05 जुलाई को राज्य के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दर्ज परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी अच्छी तरह से जांच लें ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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Rajasthan LDC Admit Card 2026: How to Download?

राजस्थान Clerk Grade-II (LDC) एवं Junior Assistant भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर Admit Card पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब CLERK GRADE-II/JUNIOR ASSISTANT COMBINED DIRECT RECRUITMENT-2026 (RSSB) लिंक के सामने दिए Get Admit Card पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब एडमिट कार्ड डाउनलोड वाला पेज ओपन होगा। यहां एप्लीकेशन नंबर और अपनी जन्मतिथि दर्ज कर Get Admit Card पर क्लिक करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

लिखित परीक्षा का शेड्यूल एवं परीक्षा समय