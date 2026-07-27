स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर जल्द ही राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 यानी Rajasthan JET 2026 रिजल्ट घोषित कर सकता है। विश्वविद्यालय पहले ही 21 जुलाई 2026 को फाइनल आंसर-की जारी कर चुका है। इसके बाद अब उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड जारी होने का इंतजार है।

रिपोर्ट्स और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, Rajasthan JET Result 2026 परिणाम 27 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। रिजल्ट आधिकारिक जेईटी पोर्टल jetskrau2026.com पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

Rajasthan JET Result 2026 कब आएगा?

राजस्थान जेईटी 2026 परीक्षा पहले 21 जून को आयोजित होनी थी लेकिन री-नीट यूजी 2026 परीक्षा से टकराव के कारण इसकी तारीख बदलकर 27 जून 2026 कर दी गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई को प्रोविजनल आंसर-की जारी की, आपत्तियां मांगीं और उनकी समीक्षा के बाद 21 जुलाई 2026 को फाइनल आंसर-की प्रकाशित कर दी। अब सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है।

Rajasthan JET 2026 Important Dates

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 18 अप्रैल 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2026 आवेदन सुधार 23 से 25 मई 2026 एडमिट कार्ड जारी 22 जून 2026 परीक्षा 27 जून 2026 प्रोविजनल आंसर-की 1 जुलाई 2026 फाइनल आंसर-की 21 जुलाई 2026 संभावित रिजल्ट 27 जुलाई से 5 अगस्त 2026 काउंसलिंग शुरू अगस्त 2026

Rajasthan JET Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

स्टेप 1. राजस्थान JET की आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाएं।

स्टेप 2. Candidate Login पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number/Username और Password दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद Rajasthan JET Result 2026 लिंक खोलें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

Rajasthan JET 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण मिलेंगे।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

कुल प्राप्त अंक (800 में)

स्टेट मेरिट रैंक

कैटेगरी रैंक

पात्रता की स्थिति

मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी?

विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्कोर के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट के अनुसार विभिन्न कृषि एवं संबद्ध विश्वविद्यालयों में सीट आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित होने की संभावना है।

Rajasthan JET Counselling 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद अगस्त 2026 से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कॉलेज व कोर्स चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Rajasthan JET किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होती है?

Rajasthan JET के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल कोर्स इस प्रकार हैं।

बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर

बीएससी (ऑनर्स) हॉर्टिकल्चर

बीएससी फॉरेस्ट्री

बीएफएससी (फिशरीज)

बीटेक फूड टेक्नोलॉजी

बीएससी कम्युनिटी साइंस एवं अन्य संबंधित पाठ्यक्रम

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