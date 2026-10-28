Rajasthan Jail Prahari Result 2026: राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती के लिए परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चयन सूची और कटऑफ अंक देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में अपना नाम या रोल नंबर खोजकर अभ्यर्थी यह पता लगा सकते हैं कि उनका चयन हुआ है या नहीं।

यह भर्ती विज्ञापन संख्या 17/2024 के तहत आयोजित की गई थी। बोर्ड ने फाइनल चयन से जुड़ी सिफारिश और कटऑफ के साथ कुछ रिक्त पदों के लिए गैर-जॉइनिंग के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची भी जारी की है।

RSSB Jail Prahari Final Result 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम जेल प्रहरी (Warder) विज्ञापन संख्या 17/2024 कुल पद 968 रिजल्ट जारी रिजल्ट का माध्यम ऑनलाइन पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

राजस्थान जेल प्रहरी मेरिट लिस्ट PDF कहां मिलेगी?

RSSB ने जेल प्रहरी भर्ती से संबंधित परिणाम और चयन दस्तावेज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर 27 अक्टूबर 2026 की तारीख से जारी Prahari 2024 से संबंधित सूचना में मिलेगी।

बोर्ड की ओर से जारी दस्तावेजों में फाइनल रिकमेंडेशन और कटऑफ मार्क्स के अलावा गैर-जॉइनिंग के कारण रिक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी शामिल है। गैर-जॉइनिंग वाली सूचियां गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के लिए अलग-अलग हैं।

Rajasthan Jail Prahari Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के रिजल्ट या संबंधित भर्ती सूचना वाले सेक्शन को खोलें।

स्टेप 3. Prahari 2024 के नाम से जारी फाइनल रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. फाइनल रिकमेंडेशन और कटऑफ मार्क्स वाली पीडीएफ खोलें।

स्टेप 5. चयन सूची में अपना नाम या रोल नंबर खोजें

स्टेप 6. पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

जेल प्रहरी भर्ती में कितने पद हैं?

राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती विज्ञापन संख्या 17/2024 के तहत कुल 968 पदों को भरा जाना है। इनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 912 और अनुसूचित क्षेत्र के 56 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद आगे के निर्धारित चरणों और पात्रता सत्यापन के आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की गई है।

RSSB Jail Prahari Cut Off 2026: कटऑफ अंक कैसे देखें?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनल चयन से संबंधित कटऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक पीडीएफ में अपनी श्रेणी, लिंग और क्षेत्र के अनुसार कटऑफ देख सकते हैं। गैर-अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की कटऑफ अलग हो सकती है। कुछ श्रेणियों में महिला, विधवा, तलाकशुदा और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए भी अलग विवरण दिया गया है।

गैर-जॉइनिंग वाले पदों की सूची भी जारी

बोर्ड ने उन पदों के लिए भी चयन सूची जारी की है, जो पहले चयनित उम्मीदवारों के जॉइन नहीं करने के कारण खाली रह गए थे। इन सूचियों में गैर-अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का विवरण अलग-अलग उपलब्ध है।

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