राजस्थान हाई कोर्ट ने ड्राइवर और ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने एनीमेशन टेस्ट में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कोर्ट ने 17 मई 2026 को रोल नंबर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड असिस्टेंट की सूची जारी की है। यह भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय, आरएसएलएसए, जिला न्यायालयों और डीएलएसए में चालक पदों के लिए परीक्षा चालक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में शामिल हैं, वे अगले चरण यानी जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली क्वालिफाई देखेंगे।

किन पदों के लिए जारी हुआ रिजल्ट

जारी परिणाम में दो भाग शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं।

पार्ट-I: District Courts और DLSAs के Driver पद

पार्ट-II: Rajasthan High Court और RSLSA के Chauffeur पद

हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं।

टीएसपी क्षेत्र की कट-ऑफ

टी.एस.पी

अनारक्षित: 52 अंक

एसटी: 48 अंक

टीएसपी बांस

अनारक्षित: 52 अंक

टीएसपी डूंगरपुर

अनारक्षित: 55 अंक

नॉन-टीएसपी ड्राइवर भर्ती कट-ऑफ

अनारक्षित: 78 अंक

एससी: 75 अंक

एसटी: 72 अंक

ओबीसी/एमबीसी-एनसीएल: 77 अंक

ड्राइवर भर्ती की कट-ऑफ

अनारक्षित श्रेणी

पुरुष: 76 अंक

महिला: 49 अंक

भूतपूर्व सैनिक: 60 अंक

आरक्षित श्रेणियां

एससी पुरुष: 69 अंक

एससी महिला: 47 अंक

एसटी: 67 अंक

ईडब्ल्यूएस: 73 अंक

ओबीसी/एमबीसी-एनसीएल पुरुष: 74 अंक

ओबीसी/एमबीसी-एनसीएल महिला: 45 अंक

एमबीसी-एनसीएल: 72 अंक

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम “सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2021 एससी 233” के निर्णय के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही मॉडल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और उसी आंसर-की को अंतिम माना जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन OMR शीट्स में, मल्टीपल बबल्स भरे गए, व्हाइटनर का उपयोग किया गया या गलत तरीके से गोले भरे गए और उन्हें मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया।

जल्द जारी होगा जॉब टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल

राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया कि जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू का शेड्यूल अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

Rajasthan High Court Driver Result 2026 कैसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Driver/Chauffeur Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. अपना रोल नंबर सर्च करें।

Rajasthan High Court Driver Result 2026 Direct Link