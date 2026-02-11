राजस्थान सरकार अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कक्षा 10वीं और कक्षा12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई-वाउचर के जरिए 20 हजार रुपए तक की सहायता मिलेगी।

कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी। सरकार इस योजना पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 450 करोड़ रुपये की लागत से जर्जर स्कूलों के भवन का निर्माण होगा और सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे।

1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी।

कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे 50 हजार छात्रों को फायदा मिलेगा।

राज्य सरकार ने बजट में हर जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रावधान रखा है। सरकार के इस कदम से छात्रों को अपने ही जिले में आगे की पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी।