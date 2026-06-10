Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बीएसटीसी (प्री डीएलएड) परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट 2026 आज दोपहर 3 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर स्थित वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा के क्षेत्रीय केंद्र से रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
Rajasthan BSTC Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया
रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग शुरू की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।
इस वर्ष राजस्थान के विभिन्न डीएलएड कॉलेजों में कुल 25,970 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल, सीट अलॉटमेंट और एडमिशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
20 मई को हुई थी परीक्षा
राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड 2026 परीक्षा का आयोजन 20 मई 2026 को किया गया था। परीक्षा के लिए कुल 6,05,242 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,97,178 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा राजस्थान के 41 जिलों में बनाए गए 1,774 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
redeledraj2026.com, Rajasthan BSTC Result 2026 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें BSTC स्कोरकार्ड
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले predeledraj2026.com पर जाएं। इसके बाद Rajasthan BSTC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करें। स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें। भविष्य में काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में उम्मीदवार कुछ समय बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं।
redeledraj2026.com, Rajasthan BSTC Result 2026 LIVE: 25,970 सीटों पर मिलेगा प्रवेश
राजस्थान के विभिन्न डीएलएड कॉलेजों में इस वर्ष कुल 25,970 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद योग्य उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। सीट आवंटन उम्मीदवारों की रैंक, श्रेणी और कॉलेज विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। सीट अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
redeledraj2026.com, Rajasthan BSTC Result 2026 LIVE: 4.97 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा
राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा 2026 में इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 6,05,242 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 4,97,178 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा का आयोजन 20 मई 2026 को राज्यभर में किया गया था। लाखों अभ्यर्थी अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट और रैंक के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता अधिक होने के कारण कटऑफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
redeledraj2026.com, Rajasthan BSTC Result 2026 LIVE: कहां मिलेगा रिजल्ट लिंक
राजस्थान BSTC Pre DElEd Result 2026 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर सक्रिय किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार होमपेज पर उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। सर्वर पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थियों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट भविष्य की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
redeledraj2026.com, Rajasthan BSTC Result 2026 LIVE:आज जारी होगा रिजल्ट
राजस्थान बीएसटीसी (प्री डीएलएड) रिजल्ट 2026 का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU) द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन करना होगा। काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।