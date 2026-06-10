Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बीएसटीसी (प्री डीएलएड) परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट 2026 आज दोपहर 3 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर स्थित वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा के क्षेत्रीय केंद्र से रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से स्कोरकार्ड देख सकेंगे।

Rajasthan BSTC Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग शुरू की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।

इस वर्ष राजस्थान के विभिन्न डीएलएड कॉलेजों में कुल 25,970 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल, सीट अलॉटमेंट और एडमिशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

20 मई को हुई थी परीक्षा

राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड 2026 परीक्षा का आयोजन 20 मई 2026 को किया गया था। परीक्षा के लिए कुल 6,05,242 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,97,178 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा राजस्थान के 41 जिलों में बनाए गए 1,774 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

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