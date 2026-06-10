राजस्थान प्री डी.एल.एड (BSTC) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले हुए लाखों उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की सहायता से इस वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट एक्सेस और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्री ने जारी किया रिजल्ट

इस साल राजस्थान प्री डी.एल.एड परीक्षा का आयोजन 20 मई 2026 को ऑफलाइन मोड में सफलतापूर्वक किया गया था। एग्जाम होने के बाद से छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट की घोषणा राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर स्थित वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा के क्षेत्रीय केंद्र पर की। इस एग्जाम में जो कैंडिडेट सफल हुए हैं वह प्रवेश प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग राउंड में शामिल होंगे।परीक्षा में सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।

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मुस्कान ने किया टॉप

राजस्‍थान प्री डीएलएड 2026 परीक्षा में श्रीगंगानगर की रहने वाली मुस्‍कान चौधरी ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर अजमेर के चंचल वैष्‍णव रहे हैं। तिलोक बैरागी को तीसरा स्‍थान मिला है।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 का रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर एक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर की मदद से आसानी से स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है, इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी ऑफलाइन माध्यम से स्कोरकार्ड नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट चेक करते समय सभी लॉगिन डिटेल सही तरीके से दर्ज करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।

Rajasthan BSTC Result 2026: स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक- predeledraj2026.com