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Rajasthan Board, RBSE Class 12th Result – Arts, Science, Commerce Date and Time, Kab aayega: राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इन बोर्ड परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE), अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी किए जाने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई है, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 31 मार्च 2026 तक किए जाने की बात कही थी। RBSE 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।

ऐसे चेक करें RBSE 12वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लें।

Live Updates
12:46 (IST) 30 Mar 2026

Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने चाहिए मार्क्स?

RBSE कक्षा 12वीं का परिणाम जल्द जारी होगा। इंटर की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों हिस्सों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाएगा। यह नियम सभी स्ट्रीम- साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स पर के लिए है।

12:43 (IST) 30 Mar 2026

RBSE 12th Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या जानकारी दी जाएगी?

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंसम में कुल पास प्रतिशत के अलावा जिलेवार उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़कों की पास प्रतिशत, लड़कियों की पास प्रतिशत, टॉपर्स के नाम और टॉपर्स को मिलने वाले पुरस्कारों की जानकारी को साझा किया जाएगा।

12:41 (IST) 30 Mar 2026

RBSE 12th Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी होगा रिजल्ट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर और बोर्ड के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी शामिल होंगे।

12:39 (IST) 30 Mar 2026

RBSE 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे चेक करें परिणाम?

आरबीएसई इंटर परीक्षा 2026 का परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लें।

12:38 (IST) 30 Mar 2026

Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: 8 लाख से अधिक बच्चे बैठे थे इंटर की परीक्षा में

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च को जारी होने की संभावना है। रिजल्ट से जुड़ी तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। 8 लाख से अधिक बच्चे राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

12:37 (IST) 30 Mar 2026

Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थीं इंटर की परीक्षा?

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) ने इस साल इंटर 12वीं क्लास के एग्जाम 12 फरवरी से 11 मार्च, 2026 के बीच आयोजित कराए थे। यह परीक्षा राज्य के 139 सेंटर्स पर आयोजित कराई गई थी। एग्जाम सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक हुए और स्टूडेंट्स को सुबह 8:15 बजे से सेंटर्स में एंट्री दी गई। हर पेपर तीन घंटे 15 मिनट का था।

12:35 (IST) 30 Mar 2026

Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: बोर्ड आज जारी कर सकता है रिजल्ट की तारीख

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च को जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में रिजल्ट की तारीख का ऐलान आज किया जा सकता है।

12:34 (IST) 30 Mar 2026

RBSE 12th Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर होगा जारी

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम 31 मार्च को जारी किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी।