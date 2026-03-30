Rajasthan Board, RBSE Class 12th Result – Arts, Science, Commerce Date and Time, Kab aayega: राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इन बोर्ड परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE), अजमेर की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी किए जाने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई है, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 31 मार्च 2026 तक किए जाने की बात कही थी। RBSE 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।

ऐसे चेक करें RBSE 12वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लें।

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