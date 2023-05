RBSE 10th Result 2023 Date: राजस्थान बोर्ड के नतीजे कब जारी होंगे?

राजस्थान बोर्ड ने अभी तक 10वीं के परिणाम घोषित नहीं किए हैं, लाखों छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीन जून को अब नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। इसे लेकर भी कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन आरबीएसई सचिव ने कहा है कि 3 जून को नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। अब छात्रों के मन में एक सवाल चल रहा है कि वे अपने नतीजे चेक कैसे करेंगे। इसे लेकर जानकारी दी गई है कि छात्र आसानी से rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्रों को बस अपने रोल नंबर को फिल करना होगा और नतीजे उनके सामने आ जाएंगे। Also Read RBSE 12th Arts Result 2023 : राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं आर्ट्स का रिज़ल्ट, ऐसे करें चेक जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चली थी। इस परीक्षा में लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया था। वैसे कुछ दिन पहले ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 मई को 12 वीं कला स्ट्रीम (Arts Stream) परिणाम घोषित कर दिए थे। इस साल कक्षा 12 वीं की परीक्षा 9 मार्च से शुरू हुई थी और 12 अप्रैल तक चली थी। बोर्ड ने 18 मई को साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की परीक्षा का रिज़ल्ट जारी किया था। दोनों स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी थी। साइंस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.39 प्रतिशत रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 94.72 प्रतिशत रहा। इसी तरह कॉमर्स स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 98.01 प्रतिशत रहा जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 95.85 प्रतिशत रहा।

