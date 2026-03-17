Rajasthan Board 5th 8th Result Date LIVE Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है। बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 24 2026 मार्च को जारी किया जाएगा। जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परिणाम राजशाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaldarpan.nic.in पर देखें।

10वीं रिजल्ट पर भी बड़ा अपडेट

RBSE ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट को लेकर भी संकेत दिए हैं। बोर्ड के अनुसार, 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह अपना रोल नंबर तैयार रखें, ताकि रिजल्ट जारी होने के साथ ही वह अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकें।

ऐसे चेक करें RBSE 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकेंगे:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in वेबसाइट पर जाएं।ॉ

स्टेप 2. “RBSE 5th/8th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर लें

रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल

कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी, जिसे दर्ज करने के बाद ही वह अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

राजस्थान बोर्ड ने बदली पासिंग पॉलिसी

इस बार राजस्थान बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है, जिसमें पहले सभी छात्रों को ऑटोमैटिक प्रमोशन (सभी पास) दिया जाता था लेकिन 2026 से यह नियम खत्म कर दिया गया है। अब छात्रों को पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक (लगभग 33%) लाना जरूरी होगा।

बोर्ड द्वारा इस पॉलिसी चेंज के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि इस साल राजस्थान कक्षा 5वीं,8वीं परिणाम 2026 का पासिंग प्रतिशत 100 प्रतिशत नहीं रहेगा। मगर इसके साथ ही बोर्ड ने असफल रहने वाले छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि, अगर कोई छात्र पासिंग मार्क्स से कम अंक लाता है, तो उसे उसी कक्षा में फेल घोषित किया जाएगा लेकिन लेकिन 45 दिनों के भीतर पुनः परीक्षा का मौका मिलेगा और इस परीक्षा को पास करके छात्र अपना साल बचा सकता है।

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