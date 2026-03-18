राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख सामने आ गई है। जनसत्ता को मिली विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक, बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन अजमेर की ओर से कक्षा 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च को घोषित किया जाएगा। हालांकि बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि इस साल 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी होने की पूरी संभावना है। आरबीएसई बोर्ड 10वीं के साथ-साथ 5वीं और 8वीं का भी रिजल्ट 31 मार्च से पहले-पहले जारी कर देगा।

रिजल्ट जारी होने के बाद कहां करें चेक?

राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नतीजे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश होने के बाद बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट अपने रोल नंबर की सहायता से रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 10.68 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।