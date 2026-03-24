Rajasthan Board 12th Class Result Date 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर यह रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आरबीएसई इंटर का रिजल्ट 31 मार्च को जारी किए जाने की संभावना है। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education पर दिए गए आरबीएसई रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक के जरिए भी चेक किया जा सकेगा।

इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा में राज्यभर से करीब 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे।

ऐसे करें RBSE 12th Result 2026 चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर “Examination Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “RBSE 12th Result 2026” विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board 12th Result 2026, Bihar Board 10th Result 2026, Rajasthan Board 10th Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी। बिहार बोर्ड रिजल्ट इंग्लिश में देखें।

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