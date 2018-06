RBSE राजस्थान 10वीं बोर्ड अजमेर रिजल्ट 2018 LIVE UPDATE: रिजल्ट का समय बदला, जानिए कितने बजे आएगा रिजल्ट

www.rajresults.nic.in, BSER RBSE 10th Result 2018, Raj Board 10th Result Parinam 2018 at www.rajeduboard.rajasthan.gov.in, www.rajeduboard.nic.in Live Updates: Rajasthan Board of Secondary Education (RBSE or BSER) अपना 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर (rajasthan board ajmer) 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम (RBSE 10th exam result 2018) आज दोपहर 3.15 बजे जारी होने वाले थे लेकिन अब 3.30 पर जारी किए जाएंगे। rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर घोषित करेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा अपना रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं।

स्टूडेंट्स ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्टूडेंट्स SMS से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 2017 में राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट 78.96 फीसदी रहा था। वहीं लड़कों का प्रदर्शन लड़कियों की तुलना में अच्छा रहा था। लड़कों पास परसेंटेज 79.01 फीसदी और लड़कियों का पास पर्सेंटेज 78.01 गया था। इस साल राजस्थान बोर्ड बीएसईआर की 10वीं की परीक्षा में कुल 10 लाख 82 हजार 972 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं 2015 में बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट 78.10 फीसदी रहा था। वहीं 2014 में बोर्ड का रिजल्ट

66.46 फीसदी रहा था।

