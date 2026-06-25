छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा महिमा राजपूत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका चयन वैश्विक अंतरिक्ष परियोजना Mission ShakthiSAT के लिए हुआ है, जिसमें दुनिया के 108 देशों के छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं।

महिमा ने बताया कि स्कूल के माध्यम से उन्हें इस मिशन की जानकारी मिली और पंजीकरण के बाद उन्हें विज्ञान, उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े 21 मॉड्यूल और 365 पाठों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई और उनका चयन मिशन के लिए कर लिया गया।

महिमा के अनुसार, अगस्त में दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिभागी एकत्र होंगे, जहां वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उपग्रह निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में इन उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना है।

क्या है Mission ShakthiSAT?

मिशन शक्तिसैट एक वैश्विक अंतरिक्ष एवं STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की लड़कियों और छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं उपग्रह तकनीक से जोड़ना है। यह मिशन भारत की एयरोस्पेस संस्था स्पेस किड्स इंडिया के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। यह मिशन 108 देशों के हजारों छात्रों को एक मंच पर लाकर उन्हें वास्तविक सैटेलाइट डिजाइन, निर्माण और अंतरिक्ष मिशनों का अनुभव प्रदान कर रहा है।

मिशन शक्तिसैट की प्रमुख विशेषताएं

108 देशों की भागीदारी: मिशन में दुनिया के 108 देशों के छात्र और छात्राएं शामिल हैं। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक आदान-प्रदान का अनूठा उदाहरण माना जा रहा है।

12,000 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षण: परियोजना का लक्ष्य 108 देशों की लगभग 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष विज्ञान, कोडिंग, सैटेलाइट इंजीनियरिंग और STEM शिक्षा से जोड़ना है।

चंद्रमा मिशन पर फोकस: शक्तिसैट को दुनिया के पहले बड़े महिला-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय चंद्र मिशनों में से एक माना जा रहा है। इस मिशन के तहत छात्रों द्वारा विकसित पेलोड और उपग्रहों को चंद्र कक्षा तथा चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तैयार किया जा रहा है।

सैटेलाइट निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण: प्रतिभागियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से उपग्रह डिजाइन, अंतरिक्ष प्रणालियों, मिशन योजना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

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चयन प्रक्रिया कैसी रही?

महिमा की मार्गदर्शक शिक्षिका योगेश्वरी लाहिरी के अनुसार, यह एक वैश्विक स्पेस प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया भर के छात्रों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के बाद प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरे करने थे। राष्ट्रीय स्तर के पहले चरण में सफल होने के बाद महिमा का चयन किया गया।

उन्होंने बताया कि अगस्त में दिल्ली में विभिन्न देशों के छात्र एक साथ मिलकर उपग्रह निर्माण करेंगे और बाद में वैज्ञानिकों के सहयोग से मिशन के अगले चरण को आगे बढ़ाया जाएगा।