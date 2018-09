RRB Group D Exam Date 2018, Exam Center, City, Admit Card, Hall Ticket: RRB Group D Exam का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। आरआरबी की वेबसाइट पर यह शेड्यूल देखा जा सकेगा। पहले एग्जाम का यह शेड्यूल 13 सितंबर को जारी होना था, लेकिन अब यह आज जारी किया जाएगा। 9 सितंबर को भी आरआरबी ने एक शेड्यल जारी किया था। लेकिन यह शेड्यूल सिर्फ उन परीक्षाओं के लिए जारी किया गया था, जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होनी हैं। इन परीक्षाओं में CEN 02 2018, Level 1 Posts शामिल हैं।

16 अक्टूबर के बाद आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। इस शेड्यूल के तहत परीक्षा की तिथि, शहर और शिफ्ट आदि की जानकारी दी जाएगी। परीक्षाओं के एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे। अपना शेड्यूल देखने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले RRB की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन लिंक फॉर एग्जाम, सिटी एंड डेट पर क्लिक करेंगे। बाद में मांगी गई डिटेल्स भरने पर अभ्यर्थी अपनी परीक्षा का शेड्यूल देख सकेंगे।

वहीं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच होने वाली ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मॉक टेस्ट लिंक भी जारी कर दिया है, जिसकी मदद से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के साथ ही आरआरबी ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए हेल्प डेस्क लिंक भी जारी किया है। इसके जरिए उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा को लेकर अपनी दिक्कतें दूर कर सकते हैं। इसके लिए आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर Click for Help Desk on CBT for level 1 posts पर क्लिक करना होगा।

