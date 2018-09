RRB Group D Admit Card 2018: एडमिट कार्ड जारी, जानिए Mock Test और Help Desk लिंक यूज करने का तरीका!

RRB Railway Group D Admit Card 2018, Exam Date, Centre: RRB Group D Level 1 CBT के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। Railway Recruitment Board ने गुरुवार 13 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। चलिए जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड RRB की विभिन्न वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। www.rrbahmedabad.gov.in; www.rrbajmer.gov.in; www.rrbald.nic.in; www.rrbbpl.nic.in या अन्य किसी भी वेबसाइट पर जाएं और होम पेज से “CBT for Level 1 posts under CEN 02/2018” एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी डिटेल्स सबमिट कर लॉगइन करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ भी जरूर लेकर जाएं।

RRB Group D की परीक्षा 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2018 तक आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मॉक टेस्ट लिंक भी जारी किया है। उम्मीदवार इस मॉक टेस्ट लिंक पर अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट से “Click here for the mock test link for CBT for Level-1 posts under CEN 02/2018.” के लिंक पर क्लिक करें। यूजर डिटेल्स सबमिट कर लॉगइन करें। इसके बाद आप मॉक टेस्ट अटेंप्ट कर सकते हैं।

सहायता केंद्र- मॉक टेस्ट के अलावा RRB ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट्स पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का हेल्प डेस्क लिंक भी जारी किया है। इसके जरिए उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अपनी दुविधाएं दूर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी आप RRB की विभिन्न वेबसाइट्स पर जाकर कर सकते हैं। किसी भी RRB वेबसाइट पर जाएं और होम पेज से “Click here for Help Desk link on CBT for Level 1 posts under CEN 02/2018” के लिंक पर क्लिक करें। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। लॉगइन करने के बाद आप हेल्पडेस्क से परीक्षा से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं।

