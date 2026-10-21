RRC NWR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे भर्ती सेल (RRC), नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR), जयपुर ने वर्ष 2026-27 के लिए 2,008 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 है। इस भर्ती अभियान के तहत अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर सहित नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।

RRC NWR Apprentice Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था रेलवे भर्ती सेल, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पद का नाम एक्ट अप्रेंटिस कुल प्रशिक्षण स्लॉट 2,008 नोटिफिकेशन संख्या 04/2026 (NWR/AA) आवेदन शुरू होने की तारीख 23 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI आयु सीमा 15 से 24 वर्ष, नियमानुसार छूट चयन प्रक्रिया 10वीं और ITI के अंकों के आधार पर मेरिट आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in

Railway Apprentice Vacancy 2026: किन ट्रेड में मिलेगा मौका?

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की इस भर्ती में विभिन्न तकनीकी ट्रेड के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण के स्लॉट रखे गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA), टर्नर और मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से संबंधित ट्रेड शामिल हैं। हर ट्रेड में सीटों की संख्या अलग-अलग है।

Railway Apprentice Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो और 10वीं में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्य नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (ITI) होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट उसी ट्रेड में होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है।

आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु निर्धारित कटऑफ तारीख के अनुसार 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। आयु की गणना किस तारीख के आधार पर होगी, इसकी पुष्टि संशोधित आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें।

RRC NWR Apprentice 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख संशोधित नोटिफिकेशन जारी 21 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 23 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 आवेदन का समय अंतिम दिन रात 11:59 बजे तक

Railway Apprentice Recruitment 2026: चयन कैसे होगा?

अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। इसमें 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों को निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल किया जाएगा। इस भर्ती में चयन को लेकर उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए मेरिट तैयार करने के नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को आगे दस्तावेज सत्यापन और निर्धारित मेडिकल फिटनेस संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं। आवेदन करने का मतलब सीधे प्रशिक्षण के लिए चयन होना नहीं है।

Railway Apprentice Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार RRC जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाएं।

स्टेप 2. नोटिस सेक्शन में Apprentice Recruitment 2026, नोटिफिकेशन संख्या 04/2026 (NWR/AA) खोलें।

स्टेप 3. संशोधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

स्टेप 4. आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत जानकारी, 10वीं के अंक और ITI ट्रेड का विवरण भरें।

स्टेप 6. निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 8. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।