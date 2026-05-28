सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के रिवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को पहली बार गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि इसमें सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और सभी स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि लगातार चुनावी हार की वजह से वह (राहुल गांधी) फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं। अब राहुल गांधी ने उनके बयान पर पलटवार किया है।

राहुल गांधी ने किया पलटवार

राहुल गांधी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप मुझ पर जितना चाहें हमला कर लें, लेकिन इससे आप अपने गुनाहों से बरी नहीं हो जाएंगे। न ही इससे मैं 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद कर दूंगा? राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लाखों बच्चों के भविष्य की परवाह होती तो आपको बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि आपने लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है।

राहुल गांधी के आरोपों को CBSE ने किया खारिज, बोर्ड का OSM सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था ‘फर्जी’

COEMPT और मोदी सरकार के बीच क्या कनेक्शन है?

राहुल गांधी ने एकबार फिर अपनी बात को दोहराते हुए सरकार से सवाल किया कि CBSE OSM का कॉन्ट्रैक्ट COEMPT को क्यों दिया गया? एक कंपनी जो पहले से ही अपने पुराने नाम की वजह से विवादों में घिरी थी उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? उस कंपनी का बैकग्राउंड क्यों चेक नहीं किया गया? COEMPT के मैनेजमेंट और मोदी सरकार के बीच क्या कनेक्शन है?

‘चुनावी हार से फ्रस्टेट हैं राहुल गांधी’

धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वह एक अलग ही सोच में पहुंच गए हैं। लगातार चुनावी हार की वजह से वह फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं। उन्होंने SIR का विरोध किया, वह EVM का विरोध करते थे, और उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। वह भारत की साइंटिफिक तरक्की के साथ खड़े नहीं दिखते। जहां तक ​​इस मामले की बात है मैं खुद सरकार की तरफ से किसी भी परेशानी की जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह पॉलिटिक्स का समय नहीं है।