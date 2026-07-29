संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन भी लोकसभा में बवाल देखने को मिला। अभी तक नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह माना जा रहा था कि अब सदन ठीक से चलेगा। मंगलवार को लोकसभा में नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर प्रियंका गांधी की एक टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष को भरोसा दिलाया कि उनकी इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन यह विवाद यहीं नहीं थमा।

प्रियंका गांधी की सदन में दी गई टिप्पणी रिकॉर्ड से हटी

प्रह्लाद जोशी के आपत्ति जताने और प्रियंका से अपने दावों को वेरिफाई करने के लिए कहने के बाद ओम बिरला ने सभी सांसदों से अपनी टिप्पणियों को वेरिफाई करने का अनुरोध किया। ओम बिरला के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। हालांकि इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच का घमासान रूका नहीं। BJP के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने प्रियंका गांधी की टिप्पणी को “गुमराह करने वाला, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय” बताया। उन्होंने कहा कि सदन में एक केंद्रीय मंत्री के बारे में इस तरह की भाषा एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती।

सदन के बाहर राहुल और प्रियंका ने की विवादित टिप्पणी

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहीं नहीं रूके। हंगामे के बीच दोनों नेताओं ने सदन के बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए भी प्रह्लाद जोशी को लेकर फिर विवादित टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर “रेपिस्ट के डिफेंडर” हैं। राहुल गांधी ने कहा, “भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर BJP ने एक ऐसे आदमी को रखा है जो रेपिस्ट का डिफेंडर है। वह सबसे घटिया किस्म का आदमी है। उससे अधिक घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता जो कहता है कि रेपिस्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत है। आज भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे ही हैं। PM का यह अजीब रिएक्शन है। उनकी कैबिनेट में इतने सारे लोग हैं, वह उनमें से किसी को भी चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना है जो रेपिस्ट को बचाता है।”

राहुल गांधी ने प्रियंका को लाकर दिया सबूत

वहीं लोकसभा में सत्ता पक्षा के सांसदों ने प्रियंका के बयान को लेकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामे के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन से बाहर निकल गए और एक कागज लेकर वापस आए। इस कागज को राहुल गांधी ने प्रियंका के हाथों में दिया। उस पेपर के आधार पर प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि उन्होंने जो टिप्पणी की है उसका सबूत एक आर्टिकल है जो उनकी टिप्पणी को सही साबित करती हैं। इस दौरान बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसद लगातार प्रियंका गांधी से माफी मांगने की मांग करते रहे।

प्रियंका के बयान पर अनिल बलूनी ने क्या कहा?

वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर अनिल बलूनी ने कहा कि जिस केस के बारे में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान का जिक्र किया है वह पूरी तरह से गलत है। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रह्लाद जोशी ने बिलकिस बानो मामले में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ लीगल प्रोसेस पर कमेंट किया था न तो केस पर और न ही उसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी की थी। अनिल बलूनी ने कहा, “राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए था, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से बयान बदलना, देश को गुमराह करना और कुछ भी बोलना कांग्रेस की आदत बन गई है।”

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Education Minister of India – the BJP puts a man who is a defender of rapists. That is the most filthy type of man. There can be no flithier man than somebody who says that rapists need protection. That is the Education Minister… pic.twitter.com/7YXzD79lIR — ANI (@ANI) July 28, 2026

‘यह शर्मनाक है, जैसे वह कोई सुपरस्टार हों’, प्रियंका गांधी ने की धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत की आलोचना

संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के ‘संसद चलो’ मार्च से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल खड़े किए। मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी ने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया जो हिंसा का शिकार हुई और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ICU में भर्ती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…