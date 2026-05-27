केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा इस साल पहली बार लागू किया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम अब गंभीर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद हजारों छात्रों और अभिभावकों ने मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें ब्लर स्कैन कॉपियां, मिसिंग पेज, अनचेक्ड आंसर, गलत स्टेप मार्किंग और कुछ मामलों में किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट तक उपलब्ध कराई गई।

पास प्रतिशत में आई बड़ी गिरावट

सीबीएसई ने 13 मई 2026 को कक्षा 12 के नतीजे घोषित किए थे। इस बार कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। पिछले वर्षों का पास प्रतिशत इस प्रकार है।

2023: 87.33%

2024: 87.98%

2025: 88.39%

2026: 85.20%

यह गिरावट OSM सिस्टम लागू होने के साथ सामने आई, जिससे छात्रों और विशेषज्ञों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

क्या है ओएसएम सिस्टम?

सीबीएसई ने परीक्षा से ठीक पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली लागू की थी, जिसे लेकर बोर्ड का दावा था कि यह सिस्टम मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ टोटलिंग एरर खत्म करेगा और हर पेज की जांच सुनिश्चित करेगा, जो तेज और सटीक परिणाम देने में मदद करेगा।

लेकिन छात्रों की शिकायतें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं, जिसमें सबसे चर्चित वेदांत केस है, जिसमें दूसरे छात्र की कॉपी अपलोड होने का आरोप है। कक्षा 12 के छात्र वेदांत ने दावा किया कि उनके रोल नंबर पर अपलोड की गई फिजिक्स आंसर-शीट उनकी नहीं थी।

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस आंसर शीट से हैंडराइटिंग मिलाकर तुलना की और कहा कि अपलोड की गई फिजिक्स कॉपी किसी और की थी। बाद में सीबीएसई ने गलती स्वीकार करते हुए उनकी ओरिजनल आंसर शीट उपलब्ध कराई। वेदांत श्रीवास्तव केस के बाद सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

लखनऊ की छात्रा को मिली ब्लर कॉपी, IIT का सपना टूटा

लखनऊ की एक छात्रा (नाम परिवर्तित) ने बताया कि उसे जो स्केन्ड आंसर शीट मिली, उसके कई पेज धुंधले थे। छात्रा का कहना है कि कुछ अंकों की कमी के कारण वह जेईई एडवांस की पात्रता और एनआईटी/आईआईटी एडमिशन क्राइटेरिया से बाहर हो गई। अब उसे मजबूरन ड्रॉप ईयर लेकर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ सकता है।

फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलत मार्किंग के आरोप

कई छात्रों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे मुख्य विषयों में गलत मूल्यांकन की शिकायत की है। क्रिश पासवान का आरोप है कि फिजिक्स के कई MCQ सही होने के बावजूद गलत मार्क किए गए। उनका कहना है कि ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अनुसार सही उत्तर होने के बावजूद अंक नहीं दिए गए।

संजना केस: 70 में सिर्फ 11 अंक

एक अन्य छात्रा संजना ने केमिस्ट्री थ्योरी में 70 में सिर्फ 11 अंक मिलने पर आंसर शीट की फोटोकॉपी मांगी। कॉपी देखने के बाद उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाया।

शिक्षकों ने भी उठाए तकनीकी सवाल

मूल्यांकन कर चुके कई शिक्षकों ने भी ओएसएम को लेकर तकनीकी दिक्कतें बताईं, जिसमें सर्वर बार-बार क्रैश होना, स्कैन कॉपियों का ब्लर होना, करेक्शन सेव न होना और स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने से परेशानी जैसी बातें शामिल हैं।

हेड एग्जामिनर ने मानीं खामियां

मधुस्मिता दाश, जो मूल्यांकन प्रक्रिया में हेड एग्जामिनर थीं, ने स्वीकार किया कि सिस्टम के पहले बड़े इस्तेमाल में कई कमियां सामने आईं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में आंसर शीट के पेज स्कैन ही नहीं हुए। उनके अनुसार, “अगर 11वें पेज के बाद सीधे 14वां पेज दिखे, तो बीच के जवाब एग्जामिनर को दिखेंगे ही नहीं।”

सीबीएसई के 3 बड़े दावे, जिन पर उठे सवाल

सीबीएसई ने ओएसएम के तीन बड़े फायदे बताए थे, जो इस प्रकार हैं।

जल्दबाजी रोकना: ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम सिस्टम इवैल्यूएटर की चेकिंग स्पीड ट्रैक करता है, जिससे जल्दबाजी में कॉपी चेकिंग की संभावना कम होती है।

टोटलिंग एरर खत्म करना: ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में मार्क्स ऑटो कैलकुलेट होता हैं, जिससे अंतिम नंबरों की गणना करने में होने वाली मानवीय चूक की संभावना जीरो हो जाती है।

हर पेज की जांच सुनिश्चित करना: ऑन स्क्रीन मार्किंग में बिना सभी पेज चेक किए सबमिशन संभव नहीं।

मगर इन तीन बड़े दावों पर छात्रों और अभिभावकों के सवाल उठ रहे हैं, जो इस प्रकार हैं।

अनचेक्ड आंसर कैसे छूट गए ?

गलत आंसर-शीट कैसे अपलोड हुई

एमसीक्यू मार्किंग में गलती कैसे हुई?

छात्रों के लिए क्या विकल्प?

सीबीएसई ने कहा है कि असंतुष्ट छात्र नए शिकायत निवारण ढांचा के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें स्केन्ड कॉपी प्राप्त करना, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं।