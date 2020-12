पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? OK की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसे हुई दोनों की शुरुआत

मोबाइल से लेकर घर के गेट के लॉक तक में पासवर्ड लगाया जाता है। हम घर में या ऑफिस में न जाने कितनी बार पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। पासवर्ड को हिंदी में कूटशब्द कहते हैं। आम बोलचाल में हम रोजाना हम OK शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसका फुल फॉर्म जानते होंगे। हेलो (Hello) के बाद अंग्रेज़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द शायद ‘ओके’ (OK) है। दरअसल, OK का एक फुल फॉर्म Objection Killed है। इसके अलावा OK का इस्तेमाल Olla Kalla, Oll Korrect ‘सब ठीक’ के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश शब्द Olla Kalla अधिकतर किसी बात के अप्रूवल, एग्रीमेंट और करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

दुनिया भर में 7 मई को वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है। पासवर्ड के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी विशेषज्ञ मार्क बर्ननेट ने इसकी शुरुआत की थी। साथ ही मार्क बर्ननेट ने 2005 में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम परफेक्ट पासवर्ड है। कई लोग पासवर्ड याद नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वे सभी जगह एक ही पासवर्ड रखते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी हैकर आसानी से लोगों के पासवर्ड को तोड़ सकता है और साथ ही लोगों को भी बड़ा नुकसान भी हो सकता हैं।

OK के इतिहास पर नजर डालें तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि इस शब्द का इजाद यूरोप के गृहयुद्ध के दौरान हुआ होगा। उस दौरान ये बिस्किट का निकनेम हुआ करता था। जबकि कई लोगों का मानना है कि ओके सिर्फ एक आध्यात्म की मुद्रा है और ये मुद्रा सीखने का प्रतीक है। ज्यादातर कलाकृतियों में भगवान गौतम बुद्ध को इसी मुद्रा में दिखाया गया है। कहा जाता है कि साल 1839 में लेखकों के बीच नए-नए संक्षिप्त शब्दों का प्रचलन शुरू किया था। जिनमें से एक है ओके यानी ऑल करेक्ट भी था। इस शब्द को पहली बार व्याकरण पर एक व्यंग्य में छापा गया था।

