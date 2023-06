दुनियाभर की टॉप 150 यूनिवर्सिटी में IIT Bombay भी शामिल, लिस्ट में 45 भारतीय संस्थान, देखें किस-किस की सुधरी रैंकिंग

क्ववाक्वेरेली साइमेंड्स की ओर से जारी की जाने वाली दुनियाभर के टॉप संस्थानों की रैंकिंग लिस्ट में इस साल टॉप 200 में दो, 300 में 6 और 500 की लिस्ट में 11 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं।

दुनियाभर के सर्वश्रेष्ठ 150 संस्थानों की लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे (IIT-Bombay) को भी शामिल किया गया है। 177वें पायदान से वह 149 नंबर पर आ गया है और इसके साथ ही देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है। क्ववाक्वेरेली साइमेंड्स की ओर से जारी की जाने वाली दुनियाभर के संस्थानों की रैंकिंग लिस्ट में 45 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर सुभाशीश चौधरी ने खुशी जाहिर की है और कहा, “हमारा प्रयास छात्रों और शिक्षकों को एक ऐसा माहौल और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाए। आईआईटी बॉम्बे को अभी भी मीलों चलना है और हम चल रहे हैं।” वहीं, क्ववाक्वेरेली साइमेंड्स के सीईओ और फाउंडर नुनजियो क्ववाक्वेरेली ने बधाई दी है और कहा कि मैं भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमने इस साल की रैंकिंग प्रणाली के लिए 2900 संस्थानों को रेटिंग दी है, जिसमें 45 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। यह पिछले 9 वर्षों में 297% की वृद्धि है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों में निरंतर और स्थिर सुधार को दर्शाता है। Also Read दुनिया मेरे आगे : स्कूली शिक्षा में नवाचार का पाठ मंगलवार (27 जून, 2023) को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट जारी की गई थी। इसके अनुसार, इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे दुनियाभर में 149वें स्थान पर रहते हुए भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शैक्षणिक संस्थान बन गया है। पिछले साल की लिस्ट में इसे 177वां स्थान मिला था। वहीं, टॉप 200 की लिस्ट में जगह बनाने वाला दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आईआईटी-दिल्ली है, जिसे 197वीं रैंक मिली है। इस साल जिन संस्थानों की रैंकिंग गिरी है उनमें भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) बेंगलुरु है, जो 155वीं रैंक से 225वें स्थान पर आ गया है। इस बार आईआईएससी की रैंकिंग गिरने के बाद टॉप 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भारत का एक संस्थान कम हो गया है। इसके अलावा, आईआईटी-मद्रास 250 से गिरकर 285वीं रैंक पर आ गया है और आईआईटी-दिल्ली 174 से 192वें नंबर पर आ गया है। इस साल टॉप 200 में दो, 300 में 6 और 500 की लिस्ट में 11 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में गिरावट आई है। जिन संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University, DU) भी शामिल है जो 521वीं रैंक से 407 पर पहुंच गया है। आईआईटी गुवाहाटी, जेएनयू, आईआईटी भुवनेश्वर, पंजाब यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट एंड साइंस पिलानी और वीआईटी की रैंकिंग में सुधार हुआ है। क्यूएस की मुख्य कार्यकारी जेसिका टर्नर ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का साहसिक परिचय अपनी शिक्षा प्रणाली को अनुकूलित और आधुनिक बनाने के भारत के दृढ़ संकल्प को उजागर करता है।

