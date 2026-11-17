QS World University Sustainability Rankings 2027: भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने वैश्विक सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की है, जिसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान बना है। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया में 194वीं रैंक हासिल कर टॉप 200 में जगह बनाई है। वहीं, आईआईटी खड़गपुर 224वें और दिल्ली यूनिवर्सिटी 237वें स्थान पर रही है।

इस साल रैंकिंग में भारत के कुल 99 संस्थानों को जगह मिली है। इनमें से 13 संस्थान दुनिया के टॉप 500 में शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने भी टॉप 500 में वापसी की है।

QS World Sustainability Ranking 2027: JNU की टॉप 500 में वापसी

इस साल की रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने उल्लेखनीय सुधार किया है। जेएनयू 192 स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 432वें स्थान पर पहुंच गई है। 2023 के बाद यह पहली बार है जब संस्थान ने टॉप 500 में वापसी की है।

इसके अलावा, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) पहली बार टॉप 300 में पहुंचा है, जबकि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने टॉप 400 में जगह बनाई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सेविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज पहली बार टॉप 600 में शामिल हुए हैं।

भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों को मिली जगह?

क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में भारत के कुल 99 संस्थान शामिल हुए हैं। पिछले साल यह संख्या 103 थी। हालांकि, शीर्ष 500 में भारतीय संस्थानों की मौजूदगी लगातार बढ़ी है।

साल टॉप 500 में भारतीय संस्थान 2023 5 2024 9 2025 11 2026 12 2027 13

इस साल रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों में से आठ पहली बार जगह बनाने में सफल रहे। पिछले साल भी रैंकिंग में मौजूद भारतीय संस्थानों में 38 की रैंकिंग बेहतर हुई, 19 की स्थिति स्थिर रही और 34 संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई।

दुनिया में किन देशों का दबदबा?

क्यूएस की इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा संस्थान अमेरिका के शामिल हुए। इसके बाद चीन और ब्रिटेन का स्थान रहा। भारत के 42 संस्थान दुनिया के टॉप 1000 में शामिल हैं, जो चीन के बराबर है।

देश रैंकिंग में शामिल संस्थान अमेरिका 214 चीन 149 ब्रिटेन 105 भारत 99

टॉप 1000 में संस्थानों की संख्या के मामले में भारत और चीन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के 128 और ब्रिटेन के 84 संस्थानों को टॉप 1000 में जगह मिली है।

QS Sustainability Ranking में यूनिवर्सिटियों का मूल्यांकन कैसे होता है?

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग केवल पढ़ाई या रिसर्च के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग नहीं करती। इसमें यह भी देखा जाता है कि विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए कितना काम कर रहे हैं। रैंकिंग के तीन प्रमुख हिस्से हैं, जो इस प्रकार हैं।

मूल्यांकन का आधार कुल वेटेज सामाजिक प्रभाव 45% पर्यावरणीय प्रभाव 45% गवर्नेंस यानी प्रशासन 10%

सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत समानता, ज्ञान के आदान-प्रदान, शिक्षा के प्रभाव, रोजगार के परिणाम और स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे संकेतक शामिल हैं। पर्यावरणीय प्रभाव में पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े प्रदर्शन को देखा जाता है।

पर्यावरण संरक्षण में IIT दिल्ली का प्रदर्शन बेहतर

पर्यावरणीय प्रभाव के मामले में आईआईटी दिल्ली भारत का एकमात्र संस्थान है, जिसने वैश्विक टॉप 100 में जगह बनाई है। इस श्रेणी में उसे 89वीं रैंक मिली है। वहीं, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी के विशेष संकेतक में आईआईटी खड़गपुर ने 41वीं, वीआईटी ने 43वीं और आईआईटी दिल्ली ने 74वीं रैंक हासिल की है। ये नतीजे दिखाते हैं कि कुछ भारतीय संस्थान पर्यावरण से जुड़े मानकों पर वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

गवर्नेंस और शिक्षा के प्रभाव में अभी सुधार की जरूरत

रैंकिंग में भारत की प्रगति के बावजूद कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी सामने आई हैं। शिक्षा के प्रभाव, स्वास्थ्य एवं कल्याण और गवर्नेंस जैसे मानकों पर भारतीय संस्थानों का औसत प्रदर्शन वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से पीछे बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी भारतीय संस्थान को गवर्नेंस श्रेणी में वैश्विक टॉप 200 में जगह नहीं मिली। इस श्रेणी में दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर भारतीय संस्थान रही, लेकिन उसकी रैंक 255 रही, जो पिछली बार से 68 स्थान नीचे है। कुल मिलाकर 61% भारतीय संस्थानों की गवर्नेंस रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई।