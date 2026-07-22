QS Best Student Cities 2027: वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक संस्था क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS Quacquarelli Symonds) ने बुधवार को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2027 रैंकिंग (QS Best Student Cities 2027 Rankings) जारी कर दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर का खिताब बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर जापान का टोक्यो और तीसरे स्थान पर लंदन रहा।

भारत की बात करें तो मुंबई सात स्थान की छलांग लगाकर 91वें स्थान पर पहुंच गई और देश का सबसे बेहतर छात्र शहर बनकर उभरी। वहीं दिल्ली 99वें स्थान के साथ पहली बार वैश्विक टॉप-100 में शामिल हुई। खास बात यह रही कि दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर भी घोषित किया गया।

QS Best Student Cities 2027: भारत की रैंकिंग

वैश्विक रैंक शहर कुल स्कोर 91 मुंबई 61.8 99 दिल्ली 60.3 =114 बेंगलुरु 56.0 123 चेन्नई 54.0

मुंबई ने पिछले साल के 98वें स्थान से सात पायदान ऊपर चढ़कर भारत में पहला स्थान हासिल किया। वहीं दिल्ली ने 104वें स्थान से सुधार करते हुए 99वीं रैंक हासिल की। चेन्नई पांच स्थान ऊपर पहुंची, जबकि बेंगलुरु छह स्थान फिसलकर संयुक्त 114वें स्थान पर आ गया।

दुनिया के टॉप-10 स्टूडेंट शहर

रैंक शहर देश 1 सियोल दक्षिण कोरिया 2 टोक्यो जापान 3 लंदन यूनाइटेड किंगडम 4 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 5 म्यूनिख जर्मनी 5 सिडनी ऑस्ट्रेलिया 7 पेरिस फ्रांस 8 बर्लिन जर्मनी 9 वियना ऑस्ट्रिया 10 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड

टॉप-10 के बाहर सिंगापुर 11वें, बीजिंग 12वें और कुआलालंपुर 15वें स्थान पर रहे। इससे एशिया की बढ़ती वैश्विक शैक्षणिक ताकत भी सामने आई है।

दिल्ली क्यों बनी दुनिया की सबसे किफायती छात्र सिटी?

क्यूएस के अनुसार, दिल्ली को अफोर्डेबिलिटी श्रेणी में दुनिया का सर्वोच्च स्कोर मिला। यहां अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए औसत वार्षिक ट्यूशन फीस लगभग 2,700 अमेरिकी डॉलर (करीब 2.6 लाख रुपये) है। इसके अलावा दिल्ली को एम्पलॉयर एक्टिविटी यानी रोजगार अवसरों के मामले में भी दुनिया में 29वां स्थान मिला, जो छात्रों के लिए बेहतर करियर संभावनाओं का संकेत है।

मुंबई की रैंकिंग में क्यों हुआ बड़ा सुधार?

मुंबई ने इस साल भारत में सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया। इसके पीछे एम्पलॉयर एक्टिविटी में मजबूत प्रदर्शन, अफोर्डेबिलिटी में अच्छा स्कोर, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की मौजूदगी और पढ़ाई के बाद बेहतर रोजगार के अवसर जैसे प्रमुख कारण रहे हैं। मुंबई को एम्पलॉयर एक्टिविटी में दुनिया में 34वां और अफोर्डेबिलिटी में 12वां स्थान मिला।

बेंगलुरु की रैंकिंग क्यों गिरी?

बेंगलुरु इस साल भारत का एकमात्र शहर रहा जिसकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई। क्यूएस के अनुसार, इसकी प्रमुख वजह अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अपेक्षाकृत अधिक ट्यूशन फीस है। यहां औसत वार्षिक फीस करीब 5,400 अमेरिकी डॉलर बताई गई, जो सूची में शामिल भारतीय शहरों में सबसे अधिक है।

QS Best Student Cities Ranking किन मानकों पर तैयार होती है ?

क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग कुल 23 इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की जाती है, जिन्हें छह प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।

यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स

एम्पलॉयर एक्टिविटी

अफोर्डेबिलिटी

डिजायरेबिलिटी

स्टूडेंट मिक्स (रहने योग्य माहौल)

स्टूडेंट व्यू (छात्रों का अनुभव)

इस सूची में शामिल होने के लिए किसी शहर की आबादी 2.5 लाख से अधिक होनी चाहिए और वहां QS World University Rankings में शामिल कम से कम दो विश्वविद्यालय होने चाहिए।