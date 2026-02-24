Punjab Group D Recruitment 2026 Notification: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती का शॉर्ट नोटिस 23 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। उम्मीदवार 27 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत कुल 406 पदों पर भर्तियां होंगी।

PSSSB Group D Recruitment 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
विज्ञापन संख्या 08/2025 और 04/2026
भर्ती बोर्ड पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
पद नाम ग्रुप D (सेवदार, चौकीदार, माली, स्वीपर)
कुल पद 406
नौकरी स्थान पंजाब
आवेदन मोड ऑनलाइन
अधिकारी वेबसाइट sssb.gov.in
आवेदन प्रारंभ 27 फरवरी 2026

PSSSB Group D Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तिथि
नोटिफिकेशन जारी 23 फरवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू 27 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि20 मार्च 2026

PSSSB Group D Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

श्रेणी शुल्क
सामान्य / स्वतंत्रता सेनानी / प्रतिभा 1000 रुपये
एससी / बीसी / ईडब्ल्यूएस250 रुपये
पूर्व सैनिक 200 रुपये
पीडब्ल्यूडी500 रुपये

PSSSB Group D Recruitment 2026: रिक्तियों का विभागवार विवरण

इस भर्ती के तहत सेवदार (Sevadar), चौकीदार (Chowkidar), सफाई सेवक, माली, फिशरमैन, बोटमैन, लैब अटेंडेंट सहित विभिन्न पद शामिल हैं, जिनमें रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है।

सेवदार- 150+ पद (General Administration सहित अन्य विभाग)

चौकीदार- 27 पद

स्वीपर-कम-चौकीदार- 17 पद

फिशरमैन- 68 पद

बोटमैन- 1 पद

लैबोरेटरी अटेंडेंट- 1 पद

PSSSB Group D Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

न्यूनतम योग्यता: मैट्रिक (10वीं पास)

10वीं स्तर पर पंजाबी भाषा अनिवार्य

PSSSB Group D Recruitment 2026: आयु सीमा (01 जनवरी 2025 के अनुसार)

श्रेणी अधिकतम आयु
न्यूनतम आयु 18 वर्ष
सामान्य 37 वर्ष
एससी/बीसी 42 वर्ष
सरकारी कर्मचारी 45 वर्ष
पीडब्ल्यूडी 47 वर्ष
विधवा/तलाकशुदा महिला 40 वर्ष

PSSSB Group D Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

PSSSB Group D भर्ती में चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा:

लिखित परीक्षा (MCQ आधारित)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

फाइनल मेरिट लिस्ट

PSSSB Group D Recruitment 2026: वेतनमान

वेतन: 18,000 से 56,900 रुपये

पे लेवल: लेवल-1 (7वां वेतन आयोग)

अन्य भत्ते राज्य सरकार के नियम अनुसार

PSSSB Group D Online Apply 2026: ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट sssb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. ऑनलाइन एप्लिकेशन सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी नोट करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. ऑनलाइन फीस भुगतान करें

स्टेप 6. फाइनल सबमिट कर प्रिंट आउट निकाल लें।